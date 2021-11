Jungadler im Sinkflug - So geht's nach drei Pleiten bei Preußen Münster II und der U17 weiter

Zu Saisonbeginn hatten sich die Zweite des SC Preußen Münster und die U17 mit Siegen und überzeugenden Vorstellungen ein Momentum erarbeitet, nach jeweils drei Niederlagen in Serie ist das inzwischen verflogen. Die gute Nachricht: Sowohl fürs Oberliga-Team als auch für die Truppe in der B-Junioren-Bundesliga bietet sich am Wochenende eine gute Gelegenheit zur Wiedergutmachung.

Selutins erfolgreiche Extraschichten



Coach Kieran Schulze-Marmeling und der SCP II empfangen am Sonntag den Tabellenletzten Westfalia Herne. Bitter ist allerdings: Angreifer Kevin Schacht (Fußbruch) fällt noch bis Jahresende aus. Beim 1:2 in Meinerzhagen musste zudem Francesco Di Pierro aussetzen. Das Fehlen der beiden Offensiv-Säulen wollte Schulze-Marmeling „aber nicht als Ausrede gelten lassen“. Generell beobachtet er, dass andere Oberligisten erwachsen vor dem Tor agieren. Nur ein Tor in den letzten drei Spielen bestätigen diesen Eindruck.



Das wurde auch am Sonntag im Sauerland deutlich. Die Preußen bestimmten zwar über weite Strecken das Spielgeschehen, Zählbares sprang dabei aber erst in der Nachspielzeit heraus. Nick Selutin verwandelte einen Freistoß gegen den ehemaligen Profi Johannes Focher (u.a. Borussia Dortmund, Sturm Graz) direkt. „Das hat mich sehr für den Jungen gefreut. Er hat einige Extraschichten bei Freistößen eingeschoben“, sagte Schulze-Marmeling.



Schulze-Marmeling: "Ich dachte, da wären wir weiter"

Weniger erfreulich: Schulze-Marmeling, der auf eine Startelf mit dem Altersdurchschnitt von 22,2 Jahren gesetzt hatte (sechs Jahre jünger als Gegner Meinerzhagen), warf seiner Truppe vor, sich „zu jung“ präsentiert zu haben. Die Jungadler foulten unklug, ließen sich auf kleinere Provokationen ein und spielten überhastet nach vorne. "Ich dachte, da wären wir schon weiter“, meint Schulze-Marmeling. Die Chance zum Umschwung bietet sich am Sonntag gegen Herne, das in zehn Partien nur einen Zähler holte.



Nachdem Christian Knappmann (Ex-Profi u.a. bei Rot-Weiss Ahlen und dem SC Verl) sein Traineramt vor einem Monat zur Verfügung gestellt hatte, hat inzwischen David Zajas, der früher für den VfL Bochum und die SG Wattenscheid 09 kickte, das Sagen. Aber: Auch unter seiner Regie gab's zwei Niederlagen.



Bei der U17 scheppert es in der Kabine



Die U17 von Moritz Glasbrenner ist heiß darauf, am Sonntag gegen Arminia Bielefeld (11 Uhr, Gelmer) eine Reaktion zu zeigen. Während der 1:5-Pleite bei Fortuna Düsseldorf am Sonntag – Halbzeitstand 0:4 – hatte es in der Kabine „gescheppert“, wie der SCP-Coach verrät. „Inzwischen habe ich mich aber langsam wieder beruhigt“, sagt Glasbrenner und lacht.



Moritz Glasbrenner im Kreise der U17 des SC Preußen Münster. Foto: Privat

Was war passiert? Nach Pleiten gegen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach traf der Preußen-Nachwuchs auf Düsseldorf, das bisher alle Partien in der B-Junioren-Bundesliga gewonnen hatte. „Nach zwei Niederlagen in Folge musst du dich in so eine Partie reinkämpfen, in Sachen Mentalität überlegen sein“, meint Glasbrenner. Genau das aber verpasste seine Mannschaft. „Wir haben den Kampf nicht angenommen und die nötige Aggressivität in der Arbeit gegen den Ball vermissen lassen“, sagt der Preußen-Coach.



"Wir werten das als einmaligen Ausrutscher"



Am Montag standen Einzelgespräche an, am Dienstag die Videoanalyse. „Die Jungs sind sehr selbstkritisch“, sagt Glasbrenner. Nach nun drei Niederlagen in Serie ist das Selbstvertrauen angeknackst. „Wir brauchen jetzt Zusammenhalt, Ehrlichkeit und harte Trainingsarbeit“, erklärt der Trainer.



Bevor aufgrund von Länderspielen eine zweiwöchige Auszeit in der Bundesliga ansteht, geht's gegen Bielefeld, das erst eine Partie gewann. „Wir sind froh, dass wir vor der Pause noch einmal spielen dürfen. Wir wollen eine Reaktion zeigen“, meint der Coach und will das Debakel gegen Düsseldorf endgültig abhaken: „Wir werten das als einmaligen Ausrutscher.“

Die U 19 des SC Preußen Münster hatte am vergangenen Sonntag kurzfristig spielfrei in der A-Junioren-Bundesliga. Grund dafür war, dass mehrere Spieler des Gegners Fortuna Köln positiv auf Corona getestet wurden. Der SCP stimmte einer Verlegung zu, Kölns Coach Timo Westendorf war dafür „sehr dankbar“ und bezeichnete diese Entscheidung als „sportlich sehr fair“. Neuer Termin ist der 20. November (13 Uhr).