Kommentar: In solchen Siegen liegt der Schlüssel für Preußen

Dort, wo Preußen im Mai Platz eins liegenließ, holte sich das Team jetzt die Tabellenführung wieder. Der Sieg in Wiedenbrück geht als Bigpoint der frühen Saisonphase durch. Der SCP-Motor läuft noch lange nicht rund. Präzision, Spielfreude, Konzentration – da lässt sich noch einiges verbessern.

Doch diese erste heiße Bewährungsprobe hat der Titelfavorit gemeistert. Weitere werden folgen. In Ahlen oder Rödinghausen etwa. Hier liegt der Schlüssel zum Aufstieg. In der Vorsaison blieb auswärts gerade in den kleineren Orten zu viel liegen. In dieser Hinsicht ist ein Anfang gemacht.