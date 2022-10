Krevsun schießt U 19 der Preußen in Essen zum ersten Saisonsieg

Die U 19 von Preußen Münster atmet auf. Bei RW Essen, ebenfalls schlecht gestartet, feierten die Adler den ersten Saisonsieg im sechsten Anlauf. Besonders Danylo Krevsun stach hervor, er war beim 3:1 an allen drei Treffern beteiligt.

Da ist er, der erste Saisonsieg für die U 19 von Preußen Münster. Gegen RW Essen setzten sich die Jungadler mit 3:1 (1:0) durch. „Endlich haben sich die Jungs belohnt, das haben sie sich nach den letzten Wochen verdient“, freute sich Coach Tobias Harink nach dem schlechtestmöglichen Start mit fünf Niederlagen aus fünf Spielen.

Die nächste Hiobsbotschaft gab es unter der Woche: Kapitän Mika Keute fällt lange aus. Doch allen voran der Ukrainer Danylo Krevsun sorgt für die Wende. Das 1:0 erzielte der Zehner nach Vorlage von Marcello Bena selbst (33.). Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Etienne-Noel Reck (49.) hatte Krevsun an der „tollen Kombination“, so Harink vor dem 2:1 durch Till Hausotter entscheidenden Anteil (57.), und das 3:1 erzielte er per direkt verwandelter Flanke selbst (74.). „Ich glaube nicht, dass das Absicht war“, meinte Harink allerdings. Als Prunkstück erwies sich aber auch die Defensive. „Wir haben sehr gut verteidigt“, fand der Coach.

SCP: Bräuer – Öztürk, Ticha, Kronenberg (84. Becker) – Pinto (79. Fallbrock), Bena, Häusler (70. Sarrafyar), Wiemer – Krevsun (79. Kruphölter) – Hausotter, Tchadjobo (70. Pehlivan)