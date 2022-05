Krimi zwischen Essen und Preußen - So spannend wie selten zuvor

Punktgleichheit zwischen RW Essen und Preußen Münster, eventuell entscheidet nur die Tordifferenz über den Aufstieg in die 3. Liga. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt - so spannend wie dieses Jahr, war es selten zuvor.

Preußen Münster stieg 2011 in die 3. Liga auf, im letzten Saisondrittel war das damals unter Trainer Marc Fascher fast schon ein Selbstläufer, keiner hielt mehr mit. Am kommenden Samstag ist alles anders. Nur der SCP und RW Essen können noch das Rennen machen.

Der Faustpfand von RWE bei Punktgleichheit ist die um zwei Treffer bessere Tordifferenz und zudem die Zahl der geschossenen Tore – 82 von Essen, 71 von Münster. Langer Rede kurzer Sinn: Alle, die in und um Münster etwas mit den Preußen zu tun haben, wissen, dass der Club mit einer um drei Treffer höheren Differenz gegen den 1. FC Köln II gewinnen muss – wenn Essen ebenfalls gegen RW Ahlen gewinnen sollte. Anders sieht das gleich aus, wenn einer der beiden Clubs strauchelt im Finale.

Nur Dortmund II stieg doppelt auf

Dabei ist der Aufstieg von der Regionalliga West in die 3. Liga so klein wie durch ein Nadelöhr zu gehen. So spannend wie diesmal war es noch nie. Vermutlich. Seit 2011 spielten die Preußen fast ein Jahrzehnt lang in der 3. Liga. In dieser Zeit schafften nur fünf Vereine aus der Regionalliga West ebenfalls den Aufstieg – einer sogar zweimal: Borussia Dortmund II. Die Relegation war nicht selten der Knackpunkt.

Saison 2011/12: Der BVB II steigt auf und hat am letzten Regionalliga-Spieltag genau einen Punkt Vorsprung auf die SF Lotte. Münster beendet die Premierensaison in der 3. Liga im Übrigen auf Platz zwölf.

2012/13: Lotte wird nun Regionalliga-Meister, hat sieben Zähler Vorsprung auf „Vize“ Fortuna Köln, scheitert aber in den Aufstiegsspielen an RB Leipzig. Lottes Regionalliga-Meisterschaft stand schon vorzeitig fest. Münster scheitert seinerseits knapp am Aufstieg in die 2. Bundesliga und wird Vierter, Dortmunds U 23 belegt als Aufsteiger Rang 16 in der 3. Liga.

2013/14: Fortuna Köln wird Regionalliga-Meister, dreht den Spieß um und distanziert SF Lotte nun seinerseits um sieben Zähler. Auch Bayern München kann die Südstädter in der Relegation nicht stoppen – allerdings war es nur die Reserve. Münster wird Sechster in der 3. Liga.

2014/15: Borussia Mönchengladbach II wird Regionalliga-Meister, hat einen Punkt Vorsprung auf Alemannia Aachen – und siegt bei SF Siegen am letzten Spieltag mit 7:0. Das nennt man Kantersieg: aufgepasst Preußen! In den Aufstiegsspielen scheitert die Borussia allerdings, also kein Regionalliga-Aufsteiger aus dem Westen. Münster wird Achter in der 3. Liga, Aufsteiger Fortuna Köln landet auf Platz 14.

Ex-Preuße Antwerpen scheiterte in der Relegation

2015/16: Die SF Lotte dominieren die Regionalliga und haben 15 Punkte Vorsprung auf „Vize“ Gladbach II. Auch in der Relegation gewinnen die Sportfreunde gegen Waldhof Mannheim, Trainer Ismail Atalan hat in Lotte nun Kultstatus. Münster wird derweil Neunter in der 3. Liga.

2016/17: Viktoria Köln hat neun Punkte Vorsprung auf Dortmund II und holt den Titel, in der Relegation scheitert das Team des späteren Preußen-Trainers Marco Antwerpen dramatisch an Carl Zeiss Jena. Münster wird Neunter in der 3. Liga, Aufsteiger Lotte landet am Ende auf Rang zwölf.

2017/18: Ex-Bundesligist KFC Uerdingen beendet als Erster die Saison sechs Punkte vor Viktoria Köln. In der Relegation wird Waldhof Mannheim in die Schranken gewiesen. Münster wird eine Etage darüber Zehnter.

2018/19: Viktoria Köln wird Meister, drei Punkte vor RW Oberhausen. RWO spielt am letzten Spieltag 3:3 gegen Verl, Köln gewinnt 1:0 gegen Mönchengladbach II. Trainer Jürgen Kohler ist nur für dieses Spiel im Amt. Der West-Meister geht direkt hoch. Münster wird Achter in der 3. Liga, Uerdingen landet auf Rang elf.

2020 steigt Münster ab

2019/20: Meister wird der SV Rödinghausen, der allerdings keine Lizenz für die 3. Liga löst. Die Infrastruktur fehlt. Dafür gelingt Vize SC Verl der Relegationserfolg gegen Lok Leipzig. Münster steigt auf Rang 18 nach der ersten Corona-Saison ab, Uerdingen belegt Platz 13.

2020/21: Preußen schafft Platz drei zum Abschluss, keine Chance auf den Titel. Den holt BVB II, drei Punkte vor Essen, und geht hoch.

2021/22: RWE auf Platz eins, Münster auf Platz zwei – alles offen. Drittliga-Aufsteiger Dortmund hat sich als Neunter längst arrangiert mit der neuen Spielklasse. Da wollen der SCP und Essen auch unbedingt hin ...