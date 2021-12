Köln

Nach sechs Siegen am Stück wird es für Preußen Münster am Samstag ernst. Beim 1. FC Köln II (gespielt wird im Südstadion) steht ein Schlüsselspiel für den Tabellenzweiten an. Hält die Serie? Wir tickern live (Anstoß 14 Uhr).

Von Alexander Heflik und Thomas Rellmann