Liveticker: Alemannia Aachen – SC Preußen Münster

Alemannia Aachen vs. SC Preußen Münster

Nach dem Abstieg der Preußen aus Liga drei gab es bislang in der Regionalliga West drei Duelle. Am 16. Dezember 2020 siegte Münster mit 1:0, am 3. März 2021 gab es in Aachen ein klares 4:1. Nicht zuletzt im Hinspiel dieser Saison hatte der SCP die Nase vorn, Jannik Borgmann traf vor 4104 Zuschauern in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum umjubelten 2:1-Erfolg.