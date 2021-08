Wegberg

Viertes Spiel, vierter Sieg? So lautet der Plan des SC Preußen am Sonntag. Zu Gast ist der Regionalligist beim FC Wegberg-Beeck, gegen den es in der Vorsaison zwei enttäuschende Partien gab. Wir berichten live (Anstoß 14 Uhr).

Von Ansgar Griebel