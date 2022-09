Flutlicht an: Für Preußen Münster steht am Mittwochabend das Achtelfinale im Westfalenpokal auf der Agenda. Um 19.30 Uhr ist Anstoß beim Westfalenliga-Tabellenführer SpVgg Erkenschwick. Wir tickern live aus dem Stimbergstadion.

Wann spielt Preußen Münster gegen SpVgg Erkenschwick?

Ansetzung: SpVgg Erkenschwick - Preußen Münster

SpVgg Erkenschwick - Preußen Münster Wettbewerb: Fußball-Westfalenpokal 2022/2023

Fußball-Westfalenpokal 2022/2023 Runde: 3, Achtelfinale

3, Achtelfinale Datum und Uhrzeit: Mittwoch, 28. September 2022, 19.30 Uhr

Mittwoch, 28. September 2022, 19.30 Uhr Spielort: Stimbergstadion, Stimbergstraße 175, 45739 Oer-Erkenschwick

Stimbergstadion, Stimbergstraße 175, 45739 Oer-Erkenschwick Tickets: Gibt es am Spieltag ab 18 Uhr an den Tageskassen in Erkenschwick. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigte Karten gibt's für acht Euro.

Gibt es am Spieltag ab 18 Uhr an den Tageskassen in Erkenschwick. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigte Karten gibt's für acht Euro. Wetter: Abends überwiegt in Oer-Erkenschwick dichte Bewölkung aber es bleibt trocken und die Temperaturen liegen zwischen 9 und 10 Grad. In der Nacht gibt es nur selten Lücken in der Wolkendecke bei Tiefsttemperaturen von 8°C. Böen können Geschwindigkeiten zwischen 17 und 29 km/h erreichen. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen SpVgg Erkenschwick

Preußen Münster: 22 Spiele lang blieb das Team von Trainer Sascha Hildmann ungeschlagen – bis zur 2:4-Pleite bei Alemannia Aachen am vergangenen Samstag. Zuvor hatten die Preußen vier Siege in Serie gefeiert, unter anderem im Spitzenspiel gegen den SV Rödinghausen (1:0). Münster kommt in der Regionalliga West auf 22 Zähler, liegt vier Punkte vor Verfolger Rödinghausen (18 Punkte). Im Westfalenpokal meisterte der SCP seine bisherigen Aufgaben sehr souverän, gewann beim sauerländischen Landesligisten RW Hünsborn mit 13:0 und gegen den Regionalliga-Rivalen SG Wattenscheid 09 mit 4:0.

SpVgg Erkenschwick: Mit sechs Siegen in sechs Spielen liegt Erkenschwick an der Spitze der Westfalenliga-Staffel 1, zuletzt gab's einen 3:1-Erfolg gegen den SC Verl II. Zehn der 19 Ligatore hat Stefan Oerterer erzielt, weitere vier steuerte Moritz Isensee bei. Im Westfalenpokal setzte sich die SpVgg Erkenschwick bisher gegen den Westfalenligisten GW Nottuln (7:2) und sehr überraschend auch gegen den Regionalligisten RW Ahlen durch (5:3 nach Elfmeterschießen).

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen SpVgg Erkenschwick

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Lukas Frenkert (Schulterverletzung), Joel Amadi (Knie-OP), Manfred Kwadwo (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) und Alexander Langlitz (Rückenprobleme) aus. Ob es Andrew Wooten (nach Muskelfaserverletzung in der Wade) wieder auf die Bank schafft, ist noch offen.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 20 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dildar Atmaca (Foto rechts, Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Würzburger Kickers) Foto: SCP Dennis Grote (Mittelfeld, 36 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Preußen Münster gegen SpVgg Erkenschwick – die mögliche Aufstellung

Preußen Münster: Müller – Mause, Koulis, Kloth, Schacht – Kok – Di Pierro, Ghindovean – Bindemann, Wegkamp, Teklab

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

FC Schalke 04 II (A/1. Oktober, 14 Uhr)

1. FC Kaan-Marienborn (H/8. Oktober, 14 Uhr)

RW Oberhausen (A/15. Oktober, 14 Uhr)

1. FC Düren (H/22. Oktober, 14 Uhr)

Fortuna Düsseldorf II (A/29. Oktober, 14 Uhr)