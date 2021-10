Liveticker: Preußen Münster - Hertha BSC Berlin

SC Preußen Münster vs. Hertha BSC Berlin

So will SCP-Coach Sascha Hildmann die Sensation schaffen



„Es wird ähnlich sein wie gegen den VfL Wolfsburg in der ersten Runde. Alles Gute muss für uns zusammenkommen“, meint SCP-Coach Sascha Hildmann vor der Partie - und verrät im Video-Interview, wie er mit seinem Team den Favoriten ärgern und schlagen will.