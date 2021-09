Münster

Nachdem Preußen Münster sich in der Regionalliga mit einem Auswärtssieg in Straelen gut erholt von der Pleite im West-Schlager gegen RW Essen zeigte, steht am Mittwochabend der Westfalenpokal auf dem Spielplan. Der SCP empfängt Verbandsligist Tus Tengern (Anstoß 19 Uhr) - wir berichten live.

Von Alexander Heflik