Essen

Das Gipfeltreffen in der Regionalliga West zwischen RW Essen und Preußen Münster ist in der 75. Minute unterbrochen worden. Kurz nach dem Preußen-Ausgleich flog ein Böller in Richtung der SCP-Ersatzspieler. Jetzt ist die Partei offiziell abgebrochen worden.

Von Thomas Rellmann und Alexander Heflik