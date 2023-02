Countdown: Nach dem Straelen-Spektakel reisen die Preußen nach Köln

Nach dem wilden 5:4-Sieg gegen den Tabellenletzten SV Straelen waren die Preußen selbst überrascht. Am Ende aber zählte der Sieg – und den soll es auch am Samstag beim 1. FC Köln II wieder geben. Wir tickern vorab und versorgen sie mit allen Infos.

Harter Schlagabtausch: Beim 5:4 gegen den SV Straelen kamen Thomas Kok (r.) und Dennis Grote (m.) mit den Preußen zum Schluss noch ins Straucheln. Wie wird das Spiel in Köln?

Wann spielt Preußen Münster gegen den 1. FC Köln II?

Ansetzung: 1. FC Köln II - Preußen Münster

1. FC Köln II - Preußen Münster Wettbewerb: Fußball-Regionalliga West 2022/2023

Fußball-Regionalliga West 2022/2023 Spieltag: 24

24 Datum und Uhrzeit: Samstag, 25. Februar 2023, 14 Uhr

Samstag, 25. Februar 2023, 14 Uhr Spielort: Franz-Kremer-Stadion, Franz-Kremer-Allee 1-3, 50937 Köln

Franz-Kremer-Stadion, Franz-Kremer-Allee 1-3, 50937 Köln Schiedsrichter: Felix Weller

Felix Weller Tickets: Sind in den Fan- und Ticketshops am Fiffi-Gerritzen-Weg 1 und in den Münster-Arkaden sowie im Online-Shop erhältlich. Bis zu 1700 Tickets stehen für Gästefans zur Verfügung, die Zahl der Sitzplätze ist allerdings auf 170 begrenzt. Eine Tribünenkarte kostet 10,50 Euro (nur Vollzahler), eine Stehplatzkarte 5,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro). Im Ticketpreis ist eine Vorverkaufsgebühr von 0,50 Euro enthalten.

Sind in den Fan- und Ticketshops am Fiffi-Gerritzen-Weg 1 und in den Münster-Arkaden sowie im Online-Shop erhältlich. Bis zu 1700 Tickets stehen für Gästefans zur Verfügung, die Zahl der Sitzplätze ist allerdings auf 170 begrenzt. Eine Tribünenkarte kostet 10,50 Euro (nur Vollzahler), eine Stehplatzkarte 5,50 Euro (ermäßigt 3,50 Euro). Im Ticketpreis ist eine Vorverkaufsgebühr von 0,50 Euro enthalten. Wetter: In Köln sind am Morgen Teile des Himmels mit Wolken bedeckt, die Sonne ist aber zwischendurch sichtbar bei Werten von 2°C. Darüber hinaus fällt von mittags bis zum Abend hin vereinzelt etwas Regen und die Temperaturen liegen zwischen 2 und 5 Grad. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel Preußen Münster gegen den 1. FC Köln II

Preußen Münster: Nach dem 5:4-Sieg gegen den SV Straelen, als die Preußen beinahe eine 5:0-Führung gegen das Schlusslicht verspielten, guckten sich Fans, Spieler und Verantwortliche gleichermaßen ungläubig in die Augen: Was war das denn? Letztendlich aber brachte auch dieses verrückte Spiel wieder drei Punkte und damit den siebten Sieg in Serie. Der SCP enteilt dem Rest der Regionalliga West immer weiter, der Aufstieg scheint nur eine Frage der Zeit zu sein.

1. FC Köln II: Mit Platz 15 besetzt die U23 des 1. FC Köln den ersten von vier Abstiegsplätzen der Regionalliga West. Im Karnevals-Derby gegen Fortuna Düsseldorf II gab es am vergangenen Wochenende ein 0:0, zuvor einen 2:0-Sieg gegen den 1. FC Düren und eine 0:5-Klatsche bei RW Oberhausen. Es läuft also äußerst durchwachsen für das Team von Trainer Mark Zimmermann.

Der Kader von Preußen Münster gegen den 1. FC Köln II

Preußens Pechvögel Manfred Kwadwo (muskuläre Probleme) und Dennis Daube (Leichter Bandscheibenvorfall) fallen weiterhin aus. Außerdem fehlt Thorben Deters (Innenbandriss). Joel Amadi gehört vorerst fest dem Kader der Oberliga-Mannschaft an. Marvin Benjamins hingegen rückte aus Preußens Zweiter in den Profikader auf.

Preußen Münster gegen den 1. FC Köln II – die mögliche Aufstellung

Schulze Niehues – Scherder, Kok, Hahn – Teklab, Remberg, Grote, Lorenz – Bouchama – Wegkamp, Wooten

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena, Geburtstag: 27.11.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 06.02.2002) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II, Geburtstag: 11.11.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde, Geburtstag: 02.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC, Geburtstag: 18.07.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte, Geburtstag: 15.02.1991) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel, Geburtstag: 04.05.1999) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II, Geburtstag: 19.07.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund, Geburtstag: 27.03.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin, Geburtstag: 20.01.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg, Geburtstag: 28.05.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv, Geburtstag: 15.05.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen, Geburtstag: 11.07.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 01.11.2001) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim, Geburtstag: 30.05.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck, Geburtstag: 20.08.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau, Geburtstag: 16.11.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dildar Atmaca (Foto rechts, Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Würzburger Kickers, Geburtstag: 17.10.2002) Foto: SCP Dennis Grote (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck, Geburtstag: 09.08.1986) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine, Geburtstag: 19.06.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen, Geburtstag: 27.03.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück, Geburtstag: 30.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau, Geburtstag: 13.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster, Geburtstag: 03.02.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern, Geburtstag: 07.04.1972) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19, Geburtstag: 17.12.1992) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (bei Preußen seit 2013, Geburtstag: 04.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia, Geburtstag: 25.07.1975) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09, Geburtstag: 05.06.1964) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Der weitere Spielplan für Preußen Münster

SV Lippstadt 08 (H/4. März, 14 Uhr)

SV Rödinghausen (A/11. März, 14 Uhr)

FC Schalke 04 II (H/18. März, 14 Uhr)

1. FC Kaan-Marienborn (A/1. April, 14 Uhr)

Rot-Weiß Oberhausen (H/8. April, 14 Uhr)

Die letzten fünf Spiele von Preußen Münster