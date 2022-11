Liveticker: SG Wattenscheid 09 – SC Preußen Münster

In Wattenscheid will Preußen Münster mit Gerrit Wegkamp (l.), Nicolai Remberg (Mitte) und Simon Scherder (r.) den dritten Sieg in Folge einfahren.

Wann spielt Preußen Münster gegen SG Wattenscheid 09?

Ansetzung: SG Wattenscheid 09 - Preußen Münster

SG Wattenscheid 09 - Preußen Münster Wettbewerb: Fußball-Regionalliga West 2022/2023

Fußball-Regionalliga West 2022/2023 Spieltag: 18

18 Datum und Uhrzeit: Samstag, 26. November 2022, 14 Uhr

Samstag, 26. November 2022, 14 Uhr Spielort: Lohrheidestadion, Lohrheidestraße 82, 44866 Bochum

Lohrheidestadion, Lohrheidestraße 82, 44866 Bochum Wetter: In Bochum ist es am Tag überwiegend dicht bewölkt bei Werten von 6 bis zu 10°C. In der Nacht gibt es keine Wolken und die Sterne sind klar zu erkennen und die Temperatur fällt auf 4°C. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen SG Wattenscheid 09

Preußen Münster: Als Spitzenreiter und mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger Wuppertaler SV geht Preußen Münster in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga West. Zuletzt siegte das Team von Trainer Sascha Hildmann zwei Mal auswärts, erst bei RW Ahlen (3:0), dann beim FC Schalke 04 II (3:1). Die starke Bilanz von vier Auswärtsdreiern in Serie wurde zwischendurch nur vom 0:1 daheim gegen Wuppertal getrübt. Mit seinem beiden Treffern auf Schalke hat sich Gerrit Wegkamp (zehn Tore) in der internen Torjägerliste an Sturmpartner Andrew Wooten (acht) vorbei geschoben.

SG Wattenscheid 09: Der Aufsteiger tut sich - wie zu erwarten - schwer in der Regionalliga und liegt nach der Hinserie auf dem vorletzten Platz. Vier Siege und drei Unentschieden in 17 Partien bedeuten 15 Punkte, das rettende Ufer ist allerdings nur vier Punkte entfernt. Und: Zuletzt zeigte die Formkurve bei der SG Wattenscheid 09 nach oben. Gegen Fortuna Düsseldorf II (3:2) und den 1. FC Düren (2:1) holte die Mannschaft von Trainer Christian Britscho zwei Siege, zuvor gab's ein Remis gegen RW Oberhausen (1:1). Die torgefährlichsten Spieler im Kader sind Dennis Lerche und Julian Meier mit jeweils fünf Treffern.

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen SG Wattenscheid 09

Bei Preußen Münster fallen Dennis Daube (Aufbautraining nach Kreuzbandriss), Joel Amadi (Knie-OP) und Manfred Kwadwo (muskuläre Verletzung im Oberschenkel) aus. Ob die angeschlagenen Andrew Wooten und Henok Teklab spielen können, ist noch offen.

Preußen Münster gegen SG Wattenscheid 09 – die mögliche Aufstellung

Schulze Niehues - Scherder, Kok, Hahn – Teklab, Remberg, Grote, Lorenz – Bouchama – Wegkamp, Wooten

Der weitere Spielplan für Preußen Münster in der Regionalliga West

SC Wiedenbrück (H/3. Dezember, 14 Uhr)

1. FC Bocholt (A/10. Dezember, 14 Uhr)

Alemannia Aachen (H/4. Februar, 14 Uhr)

Borussia Mönchengladbach II (A/11. Februar, 14 Uhr)

SV Straelen (H/18. Februar, 14 Uhr)