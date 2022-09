Marcel Hoffmeier (Foto links): 2019 kam der Innenverteidiger vom SV Lippstadt nach Münster, damals spielten die Preußen noch in der 3. Liga. In den Regionalliga-Spielzeiten überzeugte er vollends und wagte im Sommer den Schritt zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga. Es läuft gut für Hoffmeier, in seinem achten Zweitligaspiel erzielte er jüngst seinen ersten Treffer für Paderborn.

Foto: Imago/Ulrich Hufnagel