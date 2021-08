Frankfurt / Münster

Alle Preußen-Fans blickten an diesem Donnerstag nach Frankfurt. Dort wurde die Berufung des VfL Wolfsburg gegen die 0:2-Wertung des Erstrundenspiels im Pokal zugunsten des SC Preußen Münster in der DFB-Zentrale verhandelt. Der Erstligist hatte am grünen Tisch jedoch erneut keinen Erfolg.

Von Thomas Rellmann