Neuzugang Ghindovean bringt Preußen beim 2:0 über RW Ahlen in die Spur

Darius Ghondovean hatte entscheidenden Anteil am 2:0 (0:0)-Heimsieg des SC Preußen Münster über Münsterland-Rivale RW Ahlen. Der Neuzugang vom MSV Duisburg bereitete das 1:0 nach 71 Minuten durch Alexander Langlitz vor und traf zum 2:0 in Minute 87 höchstpersönlich.

Das Feld ist bestellt, Preußen Münster ist bereit für das Topspiel bei RW Essen. Wobei das Team von Trainer Sascha Hildmann einen Vorgeschmack in Sachen Intensität im Heimspiel gegen RW Ahlen bekam, nicht nur wegen der Trikotfarbe der Gäste. Am Ende erarbeitete sich der Fußball-Regionalligist aus Münster den 2:0 (0:0)-Heimerfolg über den Münsterland-Rivalen. Harte Arbeit, schwere Arbeit, Fußballarbeit. Entscheidenden Anteil hatte dabei der eingewechselte Neuzugang Darius Ghindovean, der zunächst das 1:0 durch Alexander Langlitz (71.) vorbereitete und das 2:0 nach 87 Minuten selber markierte vor 5191 Zuschauern. Parallel dazu gewann Spitzenreiter RW Essen beim VfB Homberg mit 1:0. Ab jetzt gilt alle Konzentration dem kommenden Topspiel in Essen.

„Wir haben alles rausgehauen, aber man muss die Leistung anerkennen von Münster. Der Sieg war verdient“, sagte Ahlens Trainer Andreas Zimmermann. Während von Sascha Hildmann die ganze Last abfiel: „Vor der Pause habe ich den Mut bei meiner Mannschaft vermisst. Es hat einfach nicht funktioniert.“ Nach dem Wechsel wurde es besser und auch einseitiger, ein am Ende verdienter Sieg, so Hildmann: „Wir haben nach der Pause alles riskiert. Und dieses Mal hat sich unsere starke Ersatzbank ausgezahlt.“ Gemeint war Neuzugang Darius Ghindovean, der nach 67 Minuten für Dominik Klann kam – und an beiden Toren beteiligt war: „Es musste was passieren. Der Sieg ist jetzt ein Super-Feeling.“

Münsters erste kleine Überraschung war die Startelf-Option mit Manuel Farrona Pulido, der immerhin SCP-Topscorer Henok Teklab auf die Reservebank verdrängte. Weiterhin Taktik Nummer eins blieb, dass Alexander Langlitz in der Sturmmitte und Gerrit Wegkamp aus dem Mittelfeld agierte. Ansonsten agierte der SCP in einem 4-1-2-3-System.

Böllerwürfe im Gäste-Block

Die Partie begann zunächst unangenehm, denn insgesamt vier Würfe von sogenannten Polen-Böllern wurden registriert. Das erste Ausrufezeichen setzte dann der SCP, als Alexander Langlitz nach guter Hereingabe von Julian Schauerte nur den Pfosten traf. Gerade fünf Minuten waren vorbei. In einer umkämpften, spielerisch aber eher durchwachsenen Anfangsphase hatte Thorben Deters (14.) Pech, als sein Schuss von der Strafraumgrenze abgefälscht und an den Pfosten gelenkt wurde. Von Ahlen kam derweil in der Offensive wenig, allenfalls das „hohe Anlaufen“ war bemerkenswert. Münsters Schlussmann Max Schulze Niehues hatte keinen Augenblick Ruhe bei seinen Abschlägen, eingreifen ins Geschehen musste er aktiv zunächst nicht. Ahlen im Verteidigungsmodus top, offensiv aber nicht.

Ziegele-Schuss geklärt

Ein bisschen Fahrt nahm die Partie nach knapp einer halben Stunde auf. Erst wurde nach einer Preußen-Ecke der Schuss von Robin Ziegele von Oktay Dal vor der Linie geklärt. Ahlens Konter erwischt den SCP dann komplett auf dem falschen Fuß, als David Mamutovic allein auf den zögerlichen Schulze Niehues zulaufen konnte. Doch Julian Schauerte nahm dem Ahlener den Ball im letzten Moment noch ab. Münster erlaubte sich zu viele solcher Fehler, auch wenn zwischendurch Nikolaj Remberg und Gerrit Wegkamp aus der Distanz zu Abschlüssen kamen.

Kurz vor der Pause wurde es heikel für den Essener Schiedsrichter Thibaut Scheer. Elfmeter oder keiner lautete die Frage. Nach einem ungenauen Zuspiel kam Ahlens Jan Holldack zu Fall im Zweikampf mit Dominik Klann, Schulze Niehues hatte im eigenen Strafraum seinen Mitspieler in Gefahr gebracht – Scheer ließ weiterspielen. Die Gäste waren jetzt zielstrebiger, Andreas Ivan mit einem Schlenzer schnupperte an der Führung. Das 0:0 zur Pause passte dann schon, SCP-Coach Sascha Hildmann hatte Redebedarf.

Elferthema ein Dauerbrenner

Dieses Elferthema hörte nicht auf, gleich nach Wiederanpfiff fiel Farrona Pulido im Kopfballduell mit Kahlert, Scheer fiel seinerseits darauf nicht rein. Der SC Preußen mühte sich, bekam die Partie nun eher in seinem Sinne ans Laufen. Aber fast schon sinnbildlich war das Frustfoul von Farrona Pulido am Ahlener Ivan, nachdem er zum wiederholten Male den Ball verloren hatte. Alles beim SCP war Stückwerk, wenig funktionierte vollends. Die Zeit lief den Gastgebern davon, ein Schuss von Langlitz (53.) sowie eine richtig gute Möglichkeit für Remberg (67.) verpufften. Ahlen, nur auf Defensive getrimmt und kaum mal über die Mittellinie kommend, verteidigte einfach alles weg. Und war urplötzlich, fast aus dem Nichts, beinahe in Führung. Nach einer Ecke konterte RWA die Preußen erneut aus, am Ende bewahrte Schulze Niehues beim Abschluss von Ivan die Hausherren vor dem 0:1.

Langlitz markiert das 1:0

0:1 oder 1:0 – keine 60 Sekunden später knackte Münster das Gäste-Bollwerk. Der eingewechselte Henok Teklab spielte den eingewechselten Darius Ghindovean an, dessen Pass Alexander Langlitz über die Linie drückte. Mancher vermutete auch ein Eigentor von Oktay Dal. Dem SCP war das einerlei, Hauptsache, der Ball war im Netz. Münster hatte diese Führung erzwungen. 71 Minuten waren da schon vorbei.

Ghindovean mit Traumdebüt

Der Rest war eine wüste Ackerei. Während der SCP auf einen Konter oder Geistesblitz zum 2:0 hoffte, wollte Ahlen mit einem Angriff den Ausgleich. Zum Glück hatte der SCP den Neuen, Darius Ghindovean. Sein Schuss von der Strafraumgrenze landete im Netz. Was für ein Einstand. Das Ding hatte der SCP auch dank des Ex-Duisburger gezogen. Wie gesagt, Ahlen abgekocht, jetzt Essen.

Münster: Schulze Niehues – Schauerte, Ziegele, Hoffmeier, Frenkert – Klann (67. Ghindovean) – Remberg, Wegkamp – Farrona Pulido (60. Teklab), Langlitz (81. Dahlke), Deters (77. Thiel). – Trainer: Hildmann

Ahlen: Harr – Ioannidis, Kahlert (63. Lindner) Dal, Francis – Marzullo - – Mamutovic (81. Phil), Wiesweg, Holldack, Ivan – Mai (62. Hecker/85. Bayaki) – Trainer: Zimmermann.

Tore: 1:0 Langlitz (71., Pass Ghindovean), 2:0 Ghindovean (87.). – Zuschauer: 5191. – Schiedsrichter: Scheer (Essen). – Gelbe Karte: Farrona Pulido / Holldack, Kahlert, Mamutovic.