Preußen II erlebt  Überraschung in Delbrück und siegt im „Flipper-Spiel“

Die erste – und letztlich auch einzige – böse Überraschung gab’s für Preußen Münster II beim Gastspiel gegen den Delbrücker SC bereits weit vor dem Anpfiff. Das Duell mit dem Vorletzten der Oberliga fand auf dem ramponierten Rasenplatz im Stadion Laumeskamp statt. Die Gäste hatten im Vorfeld andere Informationen gehabt und sich die gesamte Trainingswoche auf eine Kunstrasen-Partie vorbereitet. Sei es drum, Preußen zeigte sich davon weitgehend unbeeindruckt, siegte mit 1:0 (1:0).

„Der Rasenplatz hat uns einiger Waffen beraubt. Auch wenn man sauber Fußball spielen wollte, wurde es spätestens bei der vierten Station schwierig“, meinte Trainer Kieran Schulze-Marmeling. Statt des sauberen Ballvortrags waren am Sonntag – vor allem in Halbzeit zwei – andere Qualitäten gefordert: lange Bälle in die freien Räume etwa oder eben eine kernige Zweikampfführung.

„Die Jungs haben die Bedingungen super angenommen. Das macht mich sehr stolz. Es ging es um Herz und Widerstandsfähigkeit“, sagte Schulze-Marmeling. So ganz ließen sich die Gäste ihrer Stärken nicht berauben. Nach sechs Minuten spielte Ali Cirak einen feinen Ball auf Nick Selutin, der nach seinem raumgreifenden Dribbling genau den richtigen Moment für das Abspiel wählte. Torjäger Luca Steinfeldt schoss zur Führung ein – sein achter Saisontreffer.

Preußen II übernimmt Aufstiegsrang

Das frühe 1:0 passte den spielerisch überlegenen Gäste freilich bestens in den Kram. „Wir sind aber trotzdem weiter vorne drauf gegangen“, so Schulze-Marmeling. Überzahlszenen nutzten die Preußen aber nicht aus, die Ballkontrolle dauerte deutlich länger als üblich und gab Delbrück immer wieder die Chance, hinter den Ball zu kommen. Pascal Koopmann und Selutin vergaben vor dem Seitenwechsel die besten Gelegenheiten.

Auch Delbrück, das erst drei der 16 Partien gewann, hatte seine Möglichkeiten. Gerade in der zweiten Halbzeit, als sich der Zustand des Geläufs weiter verschlimmert hatte, „war das oft wie ein Flipper-Spiel“, erklärte Preußens Coach. „Keiner wusste so genau, wo der nächste Ball landen wird.“

Die SCP-Zweite rückte mit dem neunten Dreier auf Oberliga-Platz zwei vor – in der Theorie ein Aufstiegsplatz. Die Jungadler aber dürfen nicht hoch.

SCP: Schabbing – Sikorski, Kloth, Cirak, Demirarslan (62. Overhoff) – Korte (90.+4 Di Pierro) – Heering, Koopmann (70. Benjamins) – You (79. Kehl), Steinfeldt, Selutin (89. Tersteeg)