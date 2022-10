Für Preußens Zweite gilt trotz Höhenflug: Aufsteigen verboten

Preußen Münster II macht in der Oberliga die oberen Tabellenregionen unsicher, klopft zum frühen Saison-Zeitpunkt praktisch an der Tür zur Regionalliga West. Diese aber wird sich keinesfalls öffnen.

Zugegeben, nach acht Spieltagen ist es etwas früh, um die Aufstiegsregelung zur Regionalliga West digital hervorzukramen, doch ein bisschen Fantasie sei erlaubt. Preußen Münster II befeuert diese nämlich Woche für Woche mit den Oberliga-Auftritten. Nach dem 3:0-Sieg im Spitzenduell beim FC Gütersloh rangiert das Team von Trainer Kieran Schulze-Marmeling auf Platz drei, liegt mit 17 Zählern nur jeweils drei hinter Tabellenführer TuS Bövinghausen und Verfolger Westfalia Rhynern.

Die gute Nachricht aus Coach-Sicht vorneweg: Allen eventuellen Träumereien hat der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) einen Regel-Riegel vorgeschoben. In Paragraf 16 des Statuts für die Regionalliga West heißt es: „Zweite Mannschaften von Drittligisten und dritte Mannschaften von Lizenzvereinen sind nicht teilnahmeberechtigt. Es kann nur eine Mannschaft eines Vereins in der Regionalliga West spielen.“ Das bedeutet, dass Preußens Zweite nicht mal dann aufstiegsberechtigt wäre, wenn die Erste den Sprung von der Regionalliga in die 3. Liga schafft.

Schulze-Marmeling: „Wenn man Zeit bekommt...“

Das alles tut der herausragenden Laune von Schulze-Marmeling freilich keinen Abbruch. „7,5 gute bis sehr gute Spiele“, hat der 33-Jährige bisher von seinem Team gesehen – und ist davon „total beeindruckt“. Im Vorjahr mussten die Jungadler noch den Umweg über die Abstiegsrunde gehen, um den Klassenerhalt zu sichern. „Letzten Sommer sind wir bei 0,0 Prozent gestartet“, sagt der Erfolgscoach. „Jetzt haben wir ein ganz anderes Fundament, der Prozess ist sichtbar. Ich bin der Meinung: Wenn man im Fußball Zeit bekommt, dann kann sich etwas entwickeln.“

Die Darbietungen seiner Mannschaft sind der Beweis dafür. Nicht umsonst mischten einige der Oberliga-Kicker im Westfalenpokal bei den Profis mit. Ein Negativerlebnis wie das Aus beim Westfalenligisten SpVgg Erkenschwick am vergangenen Mittwoch wirft sie nicht aus der Bahn. „Die Jungs sind sehr stabil, kennen die Abläufe bei uns gut“, sagt Schulze-Marmeling. Und sie wissen: Den möglichen Weg nach oben in die Regionalliga müssen sie intern meistern, alles andere verbietet der Verband.