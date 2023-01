Peter Niemeyer verpasste das erste Testspiel von Preußen Münster, hatte aber eine gute Entschuldigung für sein Fehlen. Der Sport-Geschäftsführer sah beim VfB Stuttgart Felder, die auch für seinen aktuellen Club demnächst an Bedeutung gewinnen.

Preußen Münsters Sport-Geschäftsführer Peter Niemeyer absolvierte in der vergangenen Woche Modul zwei seines Manager-Lehrgangs.

Wer am Mittwoch beim ersten Test von Preußen Münster in Rheine gegen Werder Bremen II nach Peter Niemeyer Ausschau hielt, wurde nicht fündig. Der Sport-Geschäftsführer hatte gute Gründe für sein Fehlen. Für ihn stand das zweite Modul des Manager-Lehrgangs von DFB und DFL, für den er im vergangenen Jahr als Ex-Profi eine Wildcard erhalten hatte, an.