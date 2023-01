Preußen Münster hat seine Gremien neu besetzt. Am Sonntagnachmittag wurden Fakten geschaffen, am Montagmorgen das künftige Team präsentiert.

Frank Westermann, der als Vorsitzender des Aufsichtsrats bestätigt wurde (wie auch Stellvertreter Jürgen Becker), hatte das erste Wort. „Ich bin sicher, dass das Präsidium in der Lage ist, alle Ziele zu erreichen. Und ich bin froh, dass die Dinge, die wir lange vorbereitet hatten, so umgesetzt werden konnten.“ Der Abstimmungsprozess war eindeutig, so der 65-Jährige über die Sitzung in einem Nebenraum der Hiltruper Stadthalle.

Bernward Maasjost, seit Sonntag Clubchef, erinnerte noch mal an seinen Vorgänger Christoph Strässer: „Wir haben den Abschied eines sehr großen Präsidenten erlebt. Er hat eine große Nummer geschwungen. Wenn er weitergemacht hätte, hätte niemand etwas an der Besetzung geändert.“

Stadionumbau und Jugendarbeit im Fokus

Nun hat der bisherige Aufsichtsrat aber doch die Verantwortung übertragen bekommen: „Das Los ist auf mich gefallen. Für einen gebürtigen Münsteraner ist das gar nicht so schlimm.“ Fünf von sechs Vorstandsmitgliedern sind in der Stadt geboren, und Bernd Homann (der wie Burkhard Brüx und Siggi Höing seinen Posten behielt) kommt aus dem benachbarten Walstedde.

Maasjost möchte die „erfolgreiche Arbeit weiterentwickeln. Auf uns wartet das größte Projekt in fast 120 Jahren Vereinsgeschichte. Der Stadionumbau hat enorme Auswirkungen und Verpflichtungen.“ Ein weiteres Thema bleibe die Professionalisierung Jugendarbeit und die weitere Verbesserung wirtschaftlicher Voraussetzungen. „Und wir wollen vertrauensvoll, seriös, nachhaltig arbeiten und unsere gute Position gegenbüber Stadt bewahren, ein verlässlicher Gesprächspartner sein.“

Pander spricht von „Herzensangelegenheit“

Mehrmals fiel der Name Clemens Große Frie. Der just aus dem Kontrollgremium Ausgeschiedene zog im Hintergrund noch die Fäden und ebnete den Weg für manche Personalentscheidung. Er hat zugesagt, weiter unterstützend an Bod zu bleiben.

Christoph Mangelmans, der aus dem Aufsichtsrat ins Präsidium wechselte, sagte: „Persönlich ist es etwas Besonderes für mich, ich bin Fan seit Kindestagen und darf jetzt mitgestalten, Gesicht des Vereins sein und Expertise einbringen.“

Jahreshauptversammlung 2023 vom SC Preußen Münster Am Sonntag fand die Jahreshauptversammlung 2023 von Preußen Münster statt. Foto: Sebastian Sanders Bei der Veranstaltung in der Hiltruper Stadthalle wurde unter anderem Helmut Kloer für 85 Jahre Vereinsmitgliedschaft geehrt. Foto: Sebastian Sanders Helmut Kloer mit Frank Westermann (Aufsichtsratvorsitzender SC Preußen Münster) und Christoph Strässer (Präsident SC Preußen Münster) Foto: Sebastian Sanders Auch Manfred Henning wurde geehrt. Foto: Sebastian Sanders Norbert Krevert verlieh Henning die Goldene Verdienstnadel des FLVW. Foto: Sebastian Sanders Zudem stand der Abschied von Präsident Christoph Strässer im Zentrum. Foto: Sebastian Sanders Marc Lorenz bei der Verabschiedung von Christoph Strässer Foto: Sebastian Sanders Christoph Strässer (Präsident SC Preußen Münster) Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Denniz Bindemann (Münster) Foto: Sebastian Sanders Kapitän Marc Lorenz Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Christoph Strässer Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Die Mannschaft war auch anwesend. Foto: Sebastian Sanders Trainer Sascha Hildmann war ebenfalls vor Ort. Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Ehrung für 25 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Foto: Sebastian Sanders Ehrung 30 Jahre, 40 Jahre und 45 Jahre SC Preußen Münster. Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Jahreshauptversammlung 2023 Preußen Münster Foto: S. Sanders Foto: Sebastian Sanders Burkhard Brüx Foto: Sebastian Sanders Bernd Homann Foto: Sebastian Sanders Bernd Homann am Mikrofon Foto: Sebastian Sanders Hans-Jürgen Eidecker Foto: Sebastian Sanders Albrecht Dörries Foto: Sebastian Sanders Albrecht Dörries Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Christian Pander Foto: Sebastian Sanders Christoph Strässer Foto: Sebastian Sanders Peter Niemeyer (Sportdirektor) Foto: Sebastian Sanders Frank Westermann Foto: Sebastian Sanders Detlef Harms Foto: Sebastian Sanders Jürgen Becker Foto: Sebastian Sanders Tim Schwencke Foto: Sebastian Sanders Wilfried Roth Foto: Sebastian Sanders Thomas Pfeifer Foto: Sebastian Sanders Thomas Röttgermann Foto: Sebastian Sanders Friedrich von Boeselager Foto: Sebastian Sanders Friedrich Lukas Foto: Sebastian Sanders Bernward Maasjost Foto: Sebastian Sanders Ein Projekt zur Prävention vor sexualisierter Gewalt wurde zertifiziert. Foto: Sebastian Sanders Foto: Sebastian Sanders Benjamin Sicking Foto: Sebastian Sanders Der neu gewählte Aufsichtsrat von Preußen Münster: (v.l.) Thomas Pfeifer, Friedrich Lukas, Frank Westermann, Jürgen Becker, Thomas Röttgermann, Wilfried Roth Foto: Sebastian Sanders

Prominentester Neuzugang ist Christian Pander. Der frühere Profi, der jetzt im Präsidium sitzt, erklärte: „Auch wenn der Begriff inflationär behandelt wird, ist Preußen eine Herzensangelegenheit. Ich habe hier vier Jahre gespielt, und das war der Wegbereiter für alles, was danach kam“, so der Ex-Nationalspieler. „Früher habe ich immer gesagt: Hier ist soviel Potenzial. Jetzt muss ich das beweisen.“ Sein Thema, auch im Sportausschuss, lautet unter anderem: die Jugendarbeit weiter vorantreiben.