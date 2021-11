Preußen besiegen Lippstadt mit 3:1 und bestätigen Formkurve

Allmählich entwickelt Preußen Münster wieder einen kleinen Lauf. Im dritten Flutlichtspiel in Serie am Freitagabend gelang dem Regionalligisten der dritte Sieg. Wie eine Woche zuvor gegen Schalke präsentierten sich die Adler auch beim 3:1 (2:0) gegen SV Lippstadt wie aus einem Guss. Das Selbstverständnis der ersten Saisonwochen ist zurück, auch wenn zuletzt nicht die härtesten Brocken aufwarteten.

Allmählich entwickelt Preußen Münster wieder einen kleinen Lauf. Im dritten Flutlichtspiel in Serie am Freitagabend gelang dem Regionalligisten der dritte Sieg. Wie eine Woche zuvor gegen Schalke präsentierten sich die Adler auch beim 3:1 (2:0) gegen SV Lippstadt wie aus einem Guss. Das Selbstverständnis der ersten Saisonwochen ist zurück, auch wenn zuletzt nicht die härtesten Brocken aufwarteten.

„Gerade in der ersten Hälfte haben wir uns immer wieder gut in Position gebracht, den Ball geduldig nach vorn getragen“, sagte der einmal mehr zufriedene Trainer Sascha Hildmann. „Wir hatten eine super Anlage, nur die mangelnde Chancenverwertung gefiel mir wieder nicht. Hinten raus war es eigentlich unnötig eng, auch wenn der Gegner öfter gefährliche Umschaltmomente hatte.“

Lippstadt steht tief

Entgegen der Hoffnung der Hausherren formierte sich der Tabellenelfte anfangs doch tief. Störte aber kaum. Dreieinhalb Minuten waren rum, als ein öffnender Pass von Thorben Deters links Marvin Thiel die Flanke ermöglichte, die Gerrit Wegkamp aufs Tor köpfte. Keeper Christopher Balkenhoff parierte per Reflex. Und Deters fand sogleich den nächsten Abschluss (6.). Die Führung fiel also fast zwangsläufig – und dank der Risikofreude von Thiel, der eine geblockte Hereingabe von Henok Teklab volley nach innen zimmerte, wo Julian Schauerte kaum wusste, wie ihm geschah. Ein Kopfballtor des Kapitäns – der von der Wucht der Vorarbeit fast überrascht wirkte (14.). Aber der Ball war drin.

15. Spieltag, Saison 2021/22: SC Preußen Münster - SV Lippstadt Torben Deters im Duell gegen Valentin Henneke. Foto: Jürgen Peperhowe Remberg kommt hier zu spät gegen Valentin Henneke. Foto: Jürgen Peperhowe Dribbelkünstler Teklab setzt sich hier gegen Finn Heiserholt durch. Foto: Jürgen Peperhowe Jubel über das 1:0 von Julian Schauerte. Foto: Jürgen Peperhowe Remberg gegen Fabian Lübbers. Foto: Jürgen Peperhowe Der Torjubel nach dem 1:0. Foto: Jürgen Peperhowe Thiel springt höher als Paolo Maiella. Foto: Jürgen Peperhowe Das 2:0 für Preußen Münster! Foto: Jürgen Peperhowe Deters zieht ab. Foto: Jürgen Peperhowe Remberg mit einer sauberen Ballannahme. Foto: Jürgen Peperhowe Das 2:0 durch Ziegele. Foto: Jürgen Peperhowe Schauerte gegen Dardan Karimani. Foto: Jürgen Peperhowe Preußen Münsters Trainer Hildmann konnte zufrieden sein. Foto: Jürgen Peperhowe Klann gegen Dardan Karimani. Foto: Jürgen Peperhowe Sieg! Der SC Preußen Münster holt drei wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Foto: Jürgen Peperhowe

Die Überlegenheit setzte sich nahtlos fort. Bei einer Teklab-Ecke sprang Robin Ziegele am höchsten und köpfte sein Premierentor (20.). Das 2:0 gab noch mehr Sicherheit. Münster bestach jetzt mit unbändiger Spielfreude. Wegkamp hätte fast nachgelegt, geriet aber ins Straucheln (22.). Dann jedoch eine Schrecksekunde: Nach einer SCP-Ecke schlug Balkenhoff die Kugel nach vorn, am Mittelkreis rutschte Thiel aus, und Paolo Maiella hatte plötzlich ganz freie Bahn. Doch Schauerte eilte großen Schrittes heran, und Torhüter Max Schulze Niehues stellte sich in den Weg (29.). „Er hatte extrem viel zu Zeit zu überlegen. Ich habe mich bewusst tief postiert, damit die Strecke zum Tor noch länger wird“, sagte der Routinier im Kasten. Im Gegenzug scheiterte Deters schon wieder an Balkenhoff, der zuvor selbst gepatzt hatte (30.). Noch klarer war die Konterchance für Manuel Farrona Pulido nach Teklab-Zuspiel (32.). Wie konnte er den bitte drüber setzen?

Lippstadt hatte die abwartende Haltung längst aufgegeben. Manchmal schienen die Gastgeber geradezu verblüfft über die sich so bietenden Räume. Viele vielversprechende Situationen blieben noch liegen. Einzig Wegkamp kam noch zu einem Versuch (42.) bis zur Pause.

Preußen gibt Ton an

Nach Wiederanpfiff blieb die Richtung dieselbe. Deters (48., 51.) hatte die ersten Szenen. Er legte auch für Thiel, der Balkenhoff anschoss, super auf (63.). Der SVL blieb harmlos, beinahe wirkte der Favorit wie ein Musterschüler, der leicht unterfordert ist. Deters hatte so oder so große Lust. Der Top-Torjäger zog nach Teklabs Querpass aus 16 Metern ab, Fabian Lübbers fälschte leicht ab, es stand 3:0 (66.).

Hildmann begann nun zu wechseln, in diese Phase fiel aus dem Nichts das 1:3 durch Dardan Karimani, als Dominik Klann die Kugel verlor und Schulze Niehues Pech mit einer Unebenheit hatte (70.). „Das war bitter. Ein einfacher Ball, aber er ist in ein Loch und dann über meine Hand gesprungen. Ich konnte gar nichts machen.“

Richtig spannend wurde es aber nicht. Jan Dahlkes Kopfball nach Thiel-Flanke fischte Balkenhoff (81.), Deniz Bindemanns Schuss klärte Kai-Bastian Evers auf der Linie, gegen Deters war Sekunden später dann noch mal Balkenhoff zur Stelle (88.). Eine heiße Nachspielzeit blieb auch aus, weil Schulze Niehues einen Kopfball von Viktor Maier so gerade entschärfte (89.). Es war die letzte Sequenz eines einseitigen Abends.

Drei Fragen an... Thorben Deters

Thorben Deters zeigte sich spielfreudig, legte mehrmals auf und schloss selbst oft ab – zum Schluss erfolgreich.

Ärgert Sie das zu niedrige Ergebnis?

Deters: Nein, auch wenn wir schon vor der Pause unendlich viele Chancen hatten. Die hätten für sieben oder acht Tore gereicht. Aber drei haben wir gemacht, das passt eigentlich schon.

Liegt Ihnen Ihre neue Rolle als hängende Spitze oder auf der Halbposition besonders?

Deters: Es hat jedenfalls echt Spaß gemacht. Ich habe das in der Halbzeit zu Julian Schauerte schon gesagt. Er sagte, ich habe Recht, aber wir laufen noch in zu viele Konter. Aber es stimmt: In der Mitte fühle ich mich am wohlsten. Linksaußen ist auch gut, aber auf der Position machen andere ja jetzt einen super Job.

Sind die Automatismen aus dem Sommer inzwischen wieder da?

Deters: Ja, und die Intensität war wie gegen Hertha. Alle waren in Bewegung, alle hatten Bock auf Zweikämpfe, haben gequatscht. Auch nach dem 2:0 haben wir Gas gegeben. Siege tun gut, das Selbstvertrauen kommt. Das ist ein Kreislauf.