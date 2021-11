Preußen-Gast RW Oberhausen hat Wort gehalten und ist oben dran

RW Oberhausen reist zum Top-Spiel des Spieltags in der Regionalliga West an. Es ist ein Verfolgerduell von Spitzenreiter RW Essen – auf höchstem Niveau. Gastgeber Preußen Münster dürfte um die Gefahr von Torjäger Sven Kreyer wissen.

Die Fans von RW Oberhausen stehen hinter ihren Spielern. Also meistens, selbst wenn diese von vorne gegen eine leuchtende Werbetafel treten. Und weil Sven Kreyer den eigenen Anhang mit dem 1:1 nach 74 Minuten gegen RW Essen jubeln ließ, ließ ihn der Anhang im Anschluss auch nicht mit der Begleichung der Schulden allein. Kreyer hatte, vermutlich im Überschwang der Gefühle, eine LED-Bande malträtiert. Essen, nicht nur sauer über den späten Ausgleich, stellte 1100 Euro in Rechnung. Eine Becherpfand-Aktion der RWO-Anhänger übernahm dann einen Teil der Kosten. Das ist dann wohl wahre Fan-Liebe.

Schlüsselspieler Kreyer

Kreyer ist einer der Schlüsselspieler beim Mitbewerber der Preußen um den Drittliga-Aufstieg. Seit 2012 hat er in der Regionalliga West in 214 Einsätzen 90 Tore geschossen. VfL Bochum II, RW Essen, Viktoria Köln und nun RWO sind seine Stationen. Der SCP sollte gewarnt sein vor seinem Torinstinkt.

Der Club aus Oberhausen kennt die Regionalliga West wie aus der Westentasche, seit 2012 befindet sich das Team in der Viertklassigkeit. Die Plätze 8, 3, 4, 5, 4, 9, 2, 4, 7 – und aktuell Fünfter mit Tuchfühlung zu Spitzenreiter Essen. Geht da was für das Team von Trainer Mike Terranova?

Kulttrainer Terranova

Wenn Kreyer sowas wie eine Art Stürmer-Legende in der Regionalliga ist, so ist Terranova eine Kultfigur bei RWO. Erst als Aktiver in 226 Partien mit 66 Toren, dann seit 2013 praktisch immer in irgendeiner Funktion im Trainerstab. An ihm lässt sich das Auf und Ab der Rot-Weißen wunderbar nachzeichnen, denn der heute 44-Jährige spielte für diesen Club in vier Spielklassen von der 2. Bundesliga abwärts zur 3. Liga, Regionalliga und Oberliga. Adi Preißler führte Oberhausen 1969 in die Bundesliga, schafft Terranova die Rückkehr zumindest in die 3. Liga?

Auswärts nur Durchschnitt

Nach einem Superstart flachte die Kurve etwas ab, wobei „nur“ acht Punkte aus den letzten fünf Partien auch eine Art Klage auf hohem Niveau ist. Die Oberhausener, die vor der Saison als Top-Team eingestuft wurden, haben Wort gehalten. Wobei nun aber ein Sieg in Münster für die bei Gastspielen bislang eher nur durchschnittlichen Oberhausener fast schon ein Muss ist.

Auch die Fans haben einen feinen Sensor, lassen den RWO-Kickern nicht alles durchgehen. Als letztens beim Gastspiel gegen Kellerkind Homberg das Terranova-Team mit 0:1 zurücklag, gab es erste Pfiffe. Am Ende gewannen die Oberhausener noch mit 3:1. Dafür gab es keine Prämien-Beteiligung, vergleichbar mit dem Fall Kreyer und der Bande in Essen, aber immerhin viel Anerkennung. In Oberhausen scheint man gerüstet für das große Verfolgerduell am Samstag in Münster.