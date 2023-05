Preußen-Geschäftsführer Dörries: "Lasst uns die Meisterschaft gebührend feiern"

Das Wochenende steht in Münster im Zeichen der Meisterfeierlichkeiten der Preußen. Samstag Ehrung gegen RW Ahlen, Sonntag dann Party vor dem Rathaus. Geschäftsführer Albrecht Dörries animiert die Fans, in Scharen zu kommen.

Ein Teil des in dieser Saison so erfolgreichen Preußen-Puzzles trug weder Fußballschuhe noch Trikot, sondern arbeitete im Hintergrund fleißig daran, dass der Verein seine Strukturen den Gegebenheiten im Profifußball anpasst.

Beispielhaft dafür und das Team auf der Geschäftsstelle steht Albrecht Dörries, der seit dem vergangenen Jahr als einer von drei Geschäftsführern die Geschicke des SCP mitbestimmt und unter anderem für die Vorbereitung der Drittliga-Lizenzunterlagen verantwortlich. Er hat vor dem Wochenenden, das in Münster dem Meister gehören soll, eine Message für die Fans: „Lasst uns diese Meisterschaft gebührend feiern!“ Am Samstag steht mit dem Heimspiel gegen RW Ahlen die erste Partyetappe an, am Sonntagmittag sollen die SCP-Fans dann den Prinzipalmarkt fluten.