Preußen haben mit Wiedenbrück noch mindestens eine Rechnung offen

Nicht einmal drei Monate nach dem 0:0, aus Sicht von Preußen Münster der Knackpunkt am vorletzten Spieltag der Regionalliga West im Aufstiegskampf, kehrt das Team von Trainer Sascha Hildmann zum SC Wiedenbrück zurück. Das Remis war ein gefühlte Niederlage.

Da hoffte der SC Preußen noch: Vor dem Flutlichtspiel in Wiedenbrück am 6. Mai auf einen Sieg und die Verteidigung der alleinigen Tabellenführung. Am Ende bedeutete das 0:0 aber nur die Vizemeisterschaft .

Eigentlich hat Preußen Münster, sportlich betrachtet, keine besonderen Sorgen, wenn der Weg übers Land nach Ostwestfalen führt. Wären da nicht die zwei Niederlagen, die sich in das Gedächtnis der eigenen Anhängerschaft so eingebrannt haben. Und dass das etwas Besonderes ist, wird auch dadurch belegt, dass ein Spiel gar nicht verloren wurde. Es fühlt sich nur an wie eine Niederlage, für manchen ist das sogar noch schmerzhafter.

Am 6. Mai und damit vor gerade einmal 84 Tagen reichte es für den Regionalligisten nur zu einem 0:0 beim SC Wiedenbrück. Der schöne Zwei-Punkte-Vorsprung auf RW Essen war futsch, eine gute Woche später war der SCP Vizemeister der Regionalliga West – der Erzrivale hatte eine um drei Tore bessere Tordifferenz. Bis heute sagt Trainer Sascha Hildmann kopfschüttelnd, dass man daran gar nicht erst denken darf.

Wiedenbrück als Preußens Schicksalsort

Schicksalsort Wiedenbrück – ja, ein bisschen hat das den Anschein. Denn auch die damals peinliche 1:2-Niederlage im Westfalenpokal-Halbfinale 2013 bugsierte den SCP als Drittligist zunächst aus dem Rennen um die Teilnahme am DFB-Pokal über die Verbandsschiene. Aber es war auch Ausdruck einer Spielweise, die in den letzten Wochen der Saison den damals möglichen Aufstieg in die 2. Liga verhinderte.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 26 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote (Mittelfeld, 35 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Damals stand nur noch ein Spieltag an, nur Relegationsrang drei wäre noch möglich gewesen. Die Mannschaft verspielte den Aufstieg, Wiedenbrück war nur ein weiterer Beleg, dass etwas gravierend schiefgelaufen war. Die Preußen gewannen nach der Schmach mit 4:1 gegen Babelsberg und rückten über den vierten Platz doch noch in den DFB-Pokal – aber der Schmerz blieb kleben, das war nur ein Trostpflaster.

Wiedenbrück seit 2020 wieder Regionalligist

2013 und 2022 – am Sonntag geht es mal wieder nach Wiedenbrück. Der Verein spielte neun Saisons in der Regionalliga, stieg 2019 ab, wollte erst gar nicht wieder hoch nach der Corona-Saison 2019/20. Zu wenig Zuschauer, zu wenig Unterstützung aus der lokalen Wirtschaft. Doch innerhalb weniger Tage kam die Kurskorrektur. Und nach Rang zehn 2021 folgte in der abgelaufenen Spielzeit Rag acht.

Der SCW gilt unter Trainer Daniel Brinkmann, ähnlich wie RW Ahlen, als schwieriger Gegner. Während die Wersestädter mit viel Einsatz daherkommen, setzt Wiedenbrück auch auf eine kompromisslose Verteidigung. Nur 37 Gegentore in der Vorsaison unterstreichen das. „Ekelig“ wird so eine Spielweise genannt, es ist ein Prädikat im heutigen Fußball für ein Team.

Brinkmann-Team siegt in Düsseldorf

Die Preußen wissen darum, dass nahezu alle Gegner die Begegnungen wie Endspiele angehen. Münster wird gejagt, und das von allen 17 anderen. Das Brinkmann-Team hat zudem den 2:1-Auswärtssieg bei Fortuna Düsseldorf II vom Saisonstart im Rücken. Zwar traf der Ex-Preuße Maxim Schröder zur Führung der Rheinländer, doch ein 19 Jahre alter Ex-Schalker namens Stanislav Fehler machte keinen, sondern eher alles richtig beim 1:1. Dann traf Philipp Aboayge zum Sieg der Gäste.

„Die Liga ist stärker als in der letzten Saison“, erklärte Brinkmann schon vor dem Saisoneinstieg. Auch glaubt er nicht daran, dass sein Team noch unterschätzt wird. Das kleine Stadion mit seinen 2550 Plätzen wird gut besetzt sein, einzig der Realschullehrer, der das Löwen-Kostüm als Maskottchen während des Spieltags trägt, sucht noch einen Vertreter. Er könne nicht jedes Heimspiel das machen.

Aufgabe beim SCW keine Option

Aber Wiedenbrück wird Münster einen wilden Kampf bieten, aufgeben scheint dort keine Option. Die Frauen-Mannschaft aus der Landesliga ging ohne jede Chance aufgrund von personellen Sorgen in die vergangene Spielzeit, absolvierte alle 26 Punkte, verlor jedes Spiel. Die acht Tore wurden gefeiert, die 167 Gegentreffer nicht. Aber sie kämpften, gaben nicht auf – das scheint in Wiedenbrück der Plan zu sein.