Preußen Münster holt Test gegen Eintracht Rheine nach

Im Juli wollten die Preußen eigentlich zu einem Test in der Sommer-Vorbereitung bei Eintracht Rheine antreten. Doch heftigste Regengüsse am Tag des geplanten Termins sorgten für komplett unter Wasser stehende Plätze auf der Anlage des Oberligisten.

Es war der Tag der Jahrhundertflut, die andernorts in Deutschland noch wesentlich schlimmere Schäden anrichtete. Die Partie gegen den Münsterland-Nachbarn holt der SCP nun im Winter aber nach, diese Absicht hatte der Verein schon vor fünf Monaten verkündet.

Tasdelen nicht mehr im Amt

Am 15. Januar (14 Uhr) kommt es am Delsen direkt an der Ems zum Freundschaftsspiel. Ex-Preuße Cihan Tasdelen ist dann jedoch nicht mehr verantwortlich, er ist vor wenigen Wochen zurückgetreten. Die erste Partie des neuen Jahres bestreiten die Münsteraner bekanntlich am 8. Januar bei Drittligist MSV Duisburg (14 Uhr). Eventuell wird noch eine dritte Begegnung organisiert, zumindest äußerte Trainer Sascha Hildmann diese Hoffnung. Zunächst aber bittet er seine Schützlinge wie bereits berichtet am 3. Januar um 14.30 Uhr zum Trainingsauftakt nach zwei Wochen Pause wieder auf den Rasen. Ein Laktattest ist bisher nicht vorgesehen.

Sicher ist, dass die Partie bei den Zebras erneut ohne Zuschauer über die Bühne geht. Dass in Rheine Fans zugelassen sind, scheint angesichts der aktuellen politischen Entwicklungen auch eher unwahrscheinlich. Hierzu gibt es aber noch keine Entscheidung.

Liga-Auftakt in Lotte

In der Liga geht es am 22. Januar (14 Uhr) bei den SF Lotte weiter. Auch die Regionalligisten müssen sich darauf gefasst machen, vorerst keine Zuschauer mehr begrüßen zu dürfen. Das erste Heimspiel für den SCP steht eine Woche drauf gegen den FC Wegberg-Beeck an.