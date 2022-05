Preußen II schlägt Holzwickede und eröffnet die Partyzone

Die kurze Ansprache des Trainers nach dem finalen Rettungseinsatz zur Oberliga-Zukunft des SC Preußen Münster II gipfelte in der Freigabe der Kabine zur Partyzone. „Lasst es krachen“, forderte Kieran Schulze-Marmeling den Kader auf, der sich überzeugend im Stil und in der Ausbeute mit dem 4:1 (3:0) gegen den überforderten Holzwickeder SC in der Abstiegsrunde einen gewünschten Platz ergatterte und die neue Serie auf dieser anspruchsvollen Ebene planen kann.

13 Punkte aus neun Zusatzpartien holten die Preußen, blieben daheim ungeschlagen und dürfen den Kehraus am Pfingstmontag beim TuS Ennepetal völlig entspannt angehen. Eine bisher unbekannte Rolle für die extrem junge Mannschaft, die in der Spielzeit gehörig unter Stress geriet und „diese Herkulesaufgabe“ (Schulze-Marmeling) mit ihren Tugenden und immer spielerisch-taktisch anspruchsvoll bewältigte.

Stressige Rückrunde für den SCP

„Das Jahr war sehr lehrreich für alle. Vor allem in der Rückrunde kam Druck auf mit dem engen Programm – auch für mich war es stressig, ja“, sagte der auch als Scout beim SCP beschäftigte 33-Jährige nach seiner ersten Saison auf dieser Trainerstelle. „Eine starke Leistung aller“, lobte Sören Weinfurtner als Sportlicher Leiter der Nachwuchs-Abteilung. „Für viele war diese Serie die erste komplette im Herrenbereich. Die Liga wurde am Ende ganz sicher gehalten.“ Der Großteil des Kaders bleibt. Ein paar Auswärtige kommen hinzu. „Wir werden aufbauen können auf dem, was jetzt geleistet wurde“, sagte Weinfurtner.

Der enorm energische linke Außenspieler Kerem Sengün bleibt nicht, er geht zum ASC 09 Dortmund. Der 22-jährige Nimmermüde mit Zweikampfbiss trumpfte noch mal groß auf und bekam bei der Auswechslung den Applaus der Mitspieler. Ein paar Minuten dauerte es, bis die direkt in Tempo und Passspiel dominierenden Preußen die erste Lücke gefunden und ausgenutzt hatten. Marvin Benjamins Ecke köpfte Innenverteidiger Ali Cirak wuchtig ein (29.) und feierte seine Trefferpremiere.

Holzwickede hatte gerade den Anstoß ausgeführt, da sprintete Sengün allen davon und fand Kevin Schacht zu dessen 2:0 (30.). Der rackernde Stürmer, der wiederholt auch im Mittelfeld aufgeboten worden war, erzielte sechs Tore in dieser Runde und elf insgesamt als Münsters Top-Torjäger.

HSC offenbarte grobe Mängel

Marius Mause, diesmal links herum unterwegs, vergab noch das 3:0, das Francesco Di Pierro vorbehalten war (40.), der einen von Keeper Steffen Westphal blitzschnell eingeleiteten und klug zelebrierten Angriff über Can Pohl und Benjamins krönte. Der HSC war in nur schmaler Besetzung angereist und offenbarte – praktisch kaum noch zu retten – vor allem in Mittelfeld grobe Mängel. Zum energischen Widerstand der Unterlegenen kam es auch nicht. Erst als Westphal einen weiten Ball vollkommen unterschätzte und Leon Gensicke das Geschenk dankend nutzte (58.), traten die Gäste offensiv mal in Erscheinung.

Di Pierro, der ein gutes Gespür für die Chance hat, rückte das wieder gerade zum 4:1 (63.) und wurde erneut von Benjamins bedient, der rechts an der Linie geschickt eingesetzt wurde und als Vorbereiter glänzte. Er und Mause hätten noch erhöhen können. „Jetzt spüre ich eher eine Erleichterung, die große Freude kommt bestimmt noch“, sagte Schulze-Marmeling. Und stapfte in die Kabine – also die Partyzone.

SCP: Westphal – ter Horst (55. Selutin), Cirak, Klauke – Benjamins, Rüschenschmidt, Sengün (83. Demirarslan) – Pohl, Di Pierro (66. Frieling), Mause – Schacht (71. Wald)