Preußen-Kapitän Marc Lorenz im Interview: „Es kann ein geiles Jahr werden“

Münster

In seiner neuen Rolle geht Marc Lorenz merklich auf. Als Kapitän hat er Großes vor mit Preußen Münster. Was er seinen Kollegen aus seiner Erfahrung mitgeben kann, wie er die Liga einschätzt und wie lange er selbst noch auf dem Platz stehen will, verrät er im Interview vor dem Saisonstart.

Von Thomas Rellmann