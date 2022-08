Bei Preußen-Gegner Bocholt hat ein 26-Jähriger das Sagen

Gerade einmal 26 Jahre alt ist Jan Winking – und damit der jüngste Trainer der Regionalliga West. Am Freitag gastiert er mit Aufsteiger Bocholt bei Preußen Münster, wo der Name Winking kein unbekannter ist.

Man kommt nicht umhin, das Alter von Jan Winking zu nennen: 26 Jahre. Damit ist er der jüngste Trainer in der Regionalliga West. Mit dem 1. FC Bocholt gelang ihm gerade erst den Aufstieg in die Viertklassigkeit, nach Rang zwei in der regulären Runde der Oberliga Niederrhein hinter der SSVg Velbert blieb Bocholt in der Aufstiegsrunde in zehn Partien ungeschlagen.

„Das ist schon ein Sprung vom Amateur- in den Profifußball“, sagt Winking. Die Aufstiegseuphorie ist in Bocholt abgeebbt, der Aufsteiger unterlag nach dem 1:3 im Duell der Emporkömmlinge beim 1. FC Düren auch in der Heimpremiere mit 1:2 gegen Fortuna Düsseldorf II vor 1380 Zuschauern am Hünting – das Stadion heißt nun Gigaset-Arena und hat 4999 Plätze.

„Laufen nicht kopflos durch die Gegend“

„Grundsätzlich sind wir nicht bei 100 Prozent. In den entscheidenden Situationen fehlte die Kraft“, analysiert Winking den Saisonstart. Ja, man müsse schnell zulegen, sich schneller an die Liga gewöhnen, das höhere Tempo annehmen. Alles machbar, signalisiert Winking, einfach ist das nicht. Aber: „Wir laufen nicht kopflos durch die Gegend. Die Mannschaft ist erfahren genug.“

Aber nach den Niederlagen folgen nun die Auftritte gegen Regionalliga-Schwergewichte. Nach dem Gastspiel in Münster am Freitag folgt die Heimpartie gegen den Wuppertaler SV. „Das ist der höchste Schwierigkeitsgrad, und wir gehen mit sehr viel Respekt die Sache an, wollen aber jetzt auch anfangen zu punkten.“

Bruder Tim Winking spielte bei Preußen

Nur eine Partie verlor Bocholt in der Vorsaison, nun sind es schon zwei. Winking, der Borkener, gibt sich keinen Träumereien hin, der Klassenerhalt ist das alleinige Ziel. Sein älterer Bruder Tim (30) spielte vor gut zehn Jahren bei den Preußen in der Jugend. Aber nicht deshalb hat er Respekt vor dem SCP. Er sagt über die Münsteraner: „Super gestartet, sechs Punkte, 5:1 Tore, sie sind ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Die Chancen von Münster werden wir besser als bisher verteidigen müssen, dem SCP versuchen, die Stärken zu nehmen.“

Ganz hoffnungslos wird der Aufsteiger auf keinen Fall nach Münster kommen. Der Club will sich etablieren, das Budget wird auf eine Summe zwischen 800 000 und einer Million Euro geschätzt. Der Wirtschaftsförderkreis ist rührig.

Jan Winking setzt auf zwei Ex-Essener

Mit Marcel Platzek und Kevin Grund setzt Winking auf zwei Ex-Spieler von RW Essen. Der 32 Jahre alte Platzek erzielte 39 Tore in 32 Punktpartien in der abgelaufenen Saison. In der Regionalliga West, einer Art Stammliga von ihm, kommt er auf 87 Treffer in 261 Begegnungen. Das ist stark. In der Defensive hat Bocholt noch einmal nachgelegt und mit Leander Goralski (Bonner SC) und Marko Stojanovic (RW Koblenz) Erfahrung geholt.

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters (vorläufiger) Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, 24 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, 20 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, 33 Jahre, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, 34 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, 31 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, 23 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel) Foto: Jürgen Peperhowe Joel Amadi (Abwehr, 18 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: 1. FC Gievenbeck) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, 22 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, 19 Jahre, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, 24 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, 33 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, 25 Jahre, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, 27 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, 26 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, 23 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Grote (Mittelfeld, 35 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, 22 Jahre, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine) Foto: Jürgen Peperhowe Kevin Schacht (Mittelfeld, 19 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Arminia Bielefeld) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, 29 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, 32 Jahre, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, 29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, 19 Jahre, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (50 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (29 Jahre, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (32 Jahre, bei Preußen seit 2013) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (47 Jahre, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (58 Jahre, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

Winking denkt nun nur an Freitag und daran, wie er mit seiner Mannschaft in Münster bestehen kann. Kein leichtes Unterfangen. Er selbst, mit seinen 26, macht kein großes Aufhebens ums Alter. Klar, er will sich im Profifußball etablieren, im Herbst strebt er die A-Lizenz an, irgendwann den Fußballlehrer. Kann sein, dass bald noch mehr vom Trainer-Jungspund der Regionalliga zu hören sein wird.