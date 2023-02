Klagloser Knipser statt „Diva“: Nicht nur Langlitz überzeugt als Joker

In der Saison 2020/21 war Alexander Langlitz (Mitte) mit zwölf Treffern noch bester Preußen-Torjäger. Nach seinem Doppelpack gegen Aachen steht der Vize-Kapitän nun immerhin bei vier Erfolgen – und überzeugte als Joker genau so wie Andrew Wooten (l.).

Härtefälle gehören zum Fußball dazu, Preußen Münster hat in dieser Saison eine ganze Reihe davon. Den perfekten Umgang mit der Reservistenrolle legt in diesen Wochen Alexander Langlitz an den Tag. Schon in der Vorbereitung überzeugte der Vize-Kapitän als Anführer der zweiten Reihe. Dass er kein Stammspieler mehr ist, nahm der Routinier klaglos hin. Und als er am Sonntag beim 4:0 gegen Alemannia Aachen nach 65 Minuten eingewechselt wurde, gelang ihm gleich ein Doppelpack, das erste Tor (zum 2:0) sogar Sekunden, nachdem er das Feld betreten hatte.