Das Preußen-Quiz zum Aufstiegskampf: Testen Sie Ihr Wissen

Das Saisonfinale ist eröffnet, für Preußen Münster geht es um den Aufstieg in die 3. Liga. Doch wie gut kennen Sie sich aus mit der aktuellen Spielzeit? Und was wissen Sie noch vom Aufstieg 2011? Unser Quiz zum Saisonfinale.

Die Saison 2021/2022 in der Regionalliga West geht auf die Zielgerade, Preußen Münster und RW Essen liefern sich ein packendes Duell um den Aufstieg. Drei Spiele stehen noch aus, am Freitag (29. April) empfangen die Adlerträger den KFC Uerdingen. Aber was ist mit Ihnen: Sind Sie schon in Drittliga-Form und wissen alles zu den Preußen? Testen Sie Ihr Wissen im folgenden Quiz.