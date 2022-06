Preußen-Coach Hildmann: "Nächste Woche passiert was" - Keeper im Anflug?

Foto:

Sechs Testspiele hat der SCP für die kommenden fünf Wochen abgemacht. Das erste führt bereits am Samstag zum Bezirksligisten SV Bad Bentheim (Anstoß 13 Uhr). Dort wird die neue Sportanlage Große Maate samt Tribüne eingeweiht. Auch für die weiteren Begegnungen sind die Anstoßzeiten nun festgelegt. Am 25. Juni um 16.30 Uhr geht es in Südlohn gegen den KFC Uerdingen, am 28. Juni um 18 Uhr in Aplerbeck gegen Borussia Dortmund II, am 1. Juli um 18 Uhr zum MSV Duisburg (ohne Zuschauer), am 9. Juli um 13 Uhr in Billerbeck gegen Heracles Almelo und am 16. Juli um 15 Uhr zum SC Spelle-Venhaus. Liveticker aus Bad Bentheim am Samstag ab 12.45 Uhr hier.