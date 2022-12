Besser als Bayern: Hier stehen die Preußen bundesweit auf Platz zwei

Weihnachten ist schon wieder vorbei, das Jahr 2022 neigt sich langsam aber sicher dem Ende entgegen. Auch die Kicker von Preußen Münster befinden sich in der Winterpause, erholen sich von einem langen und auch erfolgreichen Jahr. Klar, da war dieser bittere Frühsommer. Die Truppe von Trainer Sascha Hildmann verpasste im Mai zunächst hauchzart den Aufstieg in die 3. Liga und verlor eine Woche später auch noch im Elfmeterschießen das Finale des Westfalenpokals gegen den SV Rödinghausen. Doch vor allem eine besondere Statistik beeindruckt – und sieht die Preußen sogar bundesweit auf dem zweiten Platz!

Blickt man nämlich auf die reine Siegquote aus den vergangenen zwölf Monaten, die das Onlineportal www.diefalsche9.de ausgewertet hat, so hat nur der SV Elversberg einen besseren Wert als Preußen Münster. Die Saarländer, die im Sommer nach acht Jahren in die Drittklassigkeit zurückkehrten, gewannen im vergangenen Jahr 25 ihrer 32 Ligaspiele und haben mit 78,1 Prozent die höchste Siegquote aller Teams aus den ersten vier deutschen Ligen.

Nur vier Liga-Niederlagen

Direkt danach aber kommen schon die Preußen, die 2022 immerhin ganze 27 ihrer 36 Ligaspiele gewannen (75%). Nur vier Mal verloren die Adlerträger in den vergangenen zwölf Monaten in der Regionalliga West. Besonders bitter war die 0:1-Niederlage beim SV Rödinghausen am 23. Februar, als der SCP wichtige Punkte im letztendlich knapp verlorenen Aufstiegskrimi mit RW Essen liegen ließ.

Die @SV07Elversberg hat von allen Mannschaften, die im Kalenderjahr 2022 durchgehenden in den ersten vier Ligen gespielt haben, die höchste Siegquote. 👏



Die drei weiteren Regionalliga-Pleiten stammen schon aus der laufenden Saison. Das erste Mal in dieser Spielzeit verlor der zur Winterpause souveräne Spitzenreiter am 24. September, als es ein 2:4 im Nachholspiel bei Alemannia Aachen gab. Während des zwischenzeitlichen Herbst-Einbruchs, als die Kurve beim SCP über Wochen nach unten ging, gab es eine viel diskutierte 2:3-Niederlage bei RW Oberhausen (16. Oktober). Die letzte Pleite des Jahres stammt vom 12. November, als Preußen im heimischen Stadion dem Wuppertaler SV mit 0:1 unterlag.

Bayern und BVB hinter den Preußen

Auf seinem bundesweit zweiten Platz lässt der SCP viele Fußballgrößen des Landes hinter sich. So gewann Rekordmeister Bayern München 20 seiner 32 Bundesligaspiele (62,5%, Platz fünf), DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Borussia Dortmund siegten in 19 Partien (59,4%, Platz neun). Der nächstbeste Ligakonkurrent von Preußen Münster ist der Wuppertaler SV, der auf Platz 16 eine Siegquote von 55,6 % aufweisen kann.

Auch in anderen Jahresstatistiken überzeugt der SCP. So kassierten die Preußen 2022 die viertwenigsten Gegentore pro Spiel ( 28 in 36 Liga-Partien, Schnitt: 0,78) und stehen auch bei eigenen Treffern auf dem vierten Rang (38 Tore in 36 Liga-Partien, Schnitt: 2,31).