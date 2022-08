„Haben uns schwer getan“ – Preußen stoßen gegen Gladbach II an Grenzen

Preußen Münster hat erstmals Federn gelassen in dieser Saison beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach II. Höhepunkt der Partie war das 1:0 durch Marco Lorenz, die Hausherren kassierten nach einem unnötigen Foulspiel per Elfmeter den Ausgleich.

Nun hat es auch den SC Preußen Münster erwischt. Keine Panik, der Fußball-Regionalligist ließ beim 1:1 vor 6312 Zuschauern gegen Borussia Mönchengladbach II ein, nein zwei Federn liegen. Da war keine Dampframme am Werk, aber nach Abwägung allen Für und Widers kam die Mannschaft von Trainer Sascha Hildmann damit noch gut davon.

Die „kleinen Fohlen“ lieferten und zeigten dem Titelanwärter die eine oder andere Verbesserungsmöglichkeit oder auch Schwäche an. Immerhin, der SCP ist seit 17 Partien saisonübergreifend ungeschlagen, aber als nun 18. Club der Liga auch nicht mehr verlustpunktfrei. „Wir haben uns schwer getan“, befand Trainer Sascha Hildmann. Und: „Unsere Spieler konnten sich nicht durchsetzen wie sonst üblich.“

SCP Vor-Analyse nutzlos

Woran das auch lag? Um 0.30 Uhr in der Nacht von Freitag auf Samstag bekam Gladbachs U-23-Trainer Eugen Polanski von Cheftrainer Daniel Farke die Ansage, acht Spieler aus dem Erstliga-Aufgebot der Borussia zum Einsatz zu bringen. Keine gestandenen Bundesliga-Akteure, aber das soll ein jeder von ihnen bald werden. Und selbst wenn Automatismen in taktischen Abläufen fehlten, so war diese Startelf bemerkenswert. Münsters Coach Sascha Hildmann hatte sein Team jedenfalls auf einen Gegner vorbereitet, von dem gerade einmal drei Namen stimmig waren. Der Rest kam von „oben“. Die Internet-Plattform transfermarkt.de beziffert den Wert der Gäste-Startelf auf 9,720 Millionen Euro – Münsters gesamter Kader wird als regulärer Topwert der Regionalliga West mit 2,975 Millionen Euro taxiert. Hildmann wollte damit zum Ausdruck bringen, welche individuelle Qualität die Gäste ins Geschehen warfen.

Acht aus dem Erstliga-Kader: Gleich acht Spieler, die zum Bundesliga-Aufgebot der Borussia gehören, standen in der Startelf in Münster. Torwart Jan Jakonn Olschowsky sowie Mamedoou Doucoure, Rocco Reitz, Luca Netz, Conor Noß, Oscar Luigo Fraulo, Torben Müsel und Yvandro Borges Sanches wurden von Gladbachs Ex-Profi Eugen Polanski, der die U 23 betreut, in die erste Formation in Münster gestellt. Netz und Borges Sanches saßen am Freitag beim Bundesliga-Spiel von Mönchengladbach gegen Hertha BSC (1:0) auf der Reservebank, wurden aber nicht beim Heimsieg der Borussia eingesetzt.

Die Preußen wurden an ihre Grenzen geführt. Weniger in der zentralen Verteidigung und im Mittelfeld, gerade die älteren Spieler wie Marc Lorenz, Simon Scherder, Alexander Hahn und Dennis Grote wussten damit umzugehen, hielten dagegen. Dagegen kam die SCP-Offensive und vor allem die Akteure auf den Flügeln nicht auf Touren. Selten, nicht einmal in den Topduellen mit RW Essen in der Vorsaison, hatten die Preußen so wenige Chancen, so wenig Ballbesitz, so viele Zweikämpfe zu bestreiten. Das dürfte lehrreich für alle diejenigen sein, die sich schon weiter und in höheren Ligen sehen beim SCP. Polanski sagte: „80 Minuten waren wir besser. Das war ein Spiel, wie wir es uns auf dem Parkett vorgestellt haben. Leider haben wir nur einen von drei Elfmetern erhalten.“

„Reife Herren“ sorgen für das 1:0

Münster ging dabei durch einen Geniestreich der „reifen Herren“ früh in Führung. Dennis Grote, 36 Jahre alt, bediente mit einem als Freistoß getarnten Flachpass Marco Lorenz, den 34-Jährigen, der aus 22 Metern das 1:0 markierte. „Als ich den Ball traf wusste ich, dass er reingeht. Ein Wahnsinnsgefühl“, erklärte Lorenz später. Doch viel mehr Chancen hatte Münster lange Zeit nicht. Die Gäste auch nicht, es war eine hoch intensive Form von Rasenschach.

Mönchengladbach trauerte tatsächlich zwei elfmeterreifen Situationen hinterher. Münsters Grote sagte bei einer Szene pro SCP: „Ich hätte mich nicht beschweren können bei einem Elferpfiff.“

Oubeyapwa ungeschickt

Doch es war eingewechselte Flügelstürmer Shaibou Oubeyapwa nach 67 Minuten, der Michel Lieder im dritten Anlauf zum Elfmeterpunkt half. Oubeyapwa wollte leichtfertig per Hacke klären, und das in den eigenen Strafraum, und foulte in der gleichen Bewegung Phil Beckhoff. Das war ungeschickt und wenig clever.

Einzelkritik: SC Preußen Münster – Bor. Mönchengladbach II

Max Schulze Niehues (3): Der Preußen-Keeper bekam viel zu sehen, hatte aber wenig zu tun und beim Elfmeter keine Chance.

Alexander Langlitz (3): Ordentliche Partie des Rechtsverteidigers, der hinten die Gegner immer dies- und jenseits der erlaubten Mitte bekämpfte, aber auch unermüdlich die Wege nach vorne mitmachte.

Simon Scherder (2,5): Wo ist die westfälische Eiche, wenn man sie braucht: Im Abwehrzentrum der Preußen. Für Kabinettstückchen ist der Routinier nicht zu haben, aber wenn solides Handwerk gefragt ist, ist Scherder der richtige Mann.

Alexander Hahn (2,5): Genauso robust und zuverlässig wie Nachbar Scherder, in der Offensive aber noch etwas präsenter. Starker Auftritt der Nummer 42.

Marc Lorenz (1,5): Kapitän, Antreiber, Kreativmanager – ach ja: und Torschütze. Top-Auftritt des Kapitäns – und auch als „Aggressiv Leader" wieder da, wo er einst in Münster aufhörte. Gelb für Meckern gehört bei Lorenz einfach dazu.

Dennis Grote (2): Von wegen alter Mann. Grote ist der Typ, den die Preußen genau in den Spielen brauchen, die nicht nach Plan A laufen. Er kann sich auf Probleme einstellen, behält die Übersicht und sieht die raren Lücken.

Thomas Kok (4): Nicht sein Tag, nicht sein Spiel, musste nach einer frühen gelben Karte zur Halbzeit raus und fehlte auf dem Platz nicht wirklich.

Nicolai Remberg (2,5): Keine Ahnung, ob „Rambo" Remberg wirklich egal ist, wer ihm da gegenübersteht, aber der Mittelfeldmann spielt sein Spiel, zieht nie zurück, hört nie auf zu laufen – und ist immer ein Aktivposten.

Manfred Kwadwo (4): Rechter Teil der Preußen-Schwachstelle. Die Offensive kam nicht ins Spiel, Kwadwo auf rechts so gut wie nie auch nur halbwegs gefährlich zum Zug.

Andrew Wooten (4): Zentraler Teil der Preußen-Schwachstelle. Arbeitete zwar nach hinten mit – wie eigentlich alle, konnte aber seine Kernkompetenz als Stürmer nicht zur Geltung bringen.

Henok Teklab (4,5): Linker Teil der Preußen-Schwachstelle. Über links kamen leider gar keine Impulse, Teklab sah kein Land gegen die soliden Abwehrspieler und musste früh zum Duschen.

Darius Ghindovean (3,5): Löste zur Halbzeit Thomas Kok ab, brachte aber auch keinen neuen Schwung.

Shaibou Oubweyapwa (4): Sein Kurzeinsatz steht unter dem Eindruck des fatalen Rückpasses, der zum Elfer führte.

Thorben Deters: Der Publikumsliebling hatte nicht mehr genug Zeit, sich zu entfalten, brachte aber zumindest die Fans noch einmal in Fahrt: Sie ließen das Geburtstagskind hochleben. Deters wurde am Samstag 27 Jahre alt.

Preußen ohne „Matchglück“

Ein 1:1 mit Vorteilen bei den Gästen, aber ohne ein Sammelsurium von Höhepunkten? Nein, nein, Münster hätte mit etwas „Matchglück“ auch gewinnen können, aber Alexander Langlitz (50.) verpasste das 2:0, der glücklose Henok Teklab im Nachschuss auch.

In der Schlussphase fehlte dem eingewechselten Gerrit Wegkamp (81.) die Entschlossenheit beim Abschluss nach Zuspiel von Thorben Deters.

Preußen im 4-1-2-3-System: Preußen Münster setzte weiter auf sein 4-1-2-3-System. Für den verletzten Yassine Bouchama rückte Routinier Dennis Grote erstmals seit seiner Rückkehr im Sommer in die Startelf. Er spielte im halblinken Mittelfeld. Ansonsten vertraute Trainer Sascha Hildmann seinen bewährten Kräften und änderte praktisch nichts. Richtig offen scheint allenfalls die Besetzung der offensiven Flügelposition zu sein. Auf der rechten Seite erhielt Manfred Kwadwo dabei den Vorzug vor Shaibou Oubeyapwa. Dagegen weiterhin erstklassig besetzt bleibt die Reservebank der Preußen mit X-Faktor-Spielern wie Gerrit Wegkamp, Deniz Bindemann oder auch Darius Ghindovean.

„Das war nicht unser bester Tag“, bilanzierte Dennis Grote. Die „aufgemotzte“ Borussen-Truppe hatte dem SCP das Fußballleben vermiest. Abwehrchef Alexander Hahn wollte dann auch kein Trübsal blasen: „Ich habe oft gegen Gladbachs Reserve gespielt. Das war die mit Abstand beste Mannschaft bisher. Wie sind weiter ungeschlagen, weiter geht’s. Das wird schon.“