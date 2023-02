Die Blöcke werden voller und voller. Preußen Münster darf sich im Titelrennen auch auswärts auf seine Fans verlassen. In Mönchengladbach waren am Sonntag mehr als 1000 SCP-Anhänger im Stadion. Trainer Sascha Hildmann geht davon aus, dass es noch besser kommt.

Ganz vereinzelt liefert die Regionalliga West noch Statistiken, in denen nicht Preußen Münster den Top-Wert für sich verbucht. Die Zuschauerzahlen sind so eine Sache. Da liegt Alemannia Aachen mit 9588 pro Heimspiel im Schnitt immer noch vor dem Tabellenführer (7751). Auch bei Auswärtspartien bleibt den Adlern aktuell lediglich Platz zwei (2722 im Vergleich zu 3158 bei den Kaiserstädtern). Doch hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Denn die SCP-Fans werden immer reisefreudiger. Am Sonntag beim 2:1-Sieg in Mönchengladbach waren mehr als 1000 der 1288 Besucher aus Münster. Allein in der Kurve, die im alten Grenzlandstadion nicht gerade nah am Platz gebaut ist, tummelten sich rund 800 Anhänger. Auch auf der Tribüne gehörte dem Gast die Oberhand, wie sich spätestens nach Abpfiff zeigte, als sich Trainer Sascha Hildmann auf dem Weg zum Live-Interview plötzlich mit Standing Ovations konfrontiert sah. „Wir wurden wieder super unterstützt. Man merkt: Die haben Spaß“, sagte der Pfälzer.

Spieler und Trainer genießen den Support

Längst ist es nicht mehr nur in erster Linie die aktive Fanszene, die die Fahrten auf sich nimmt. Der „Normalo“ ist ebenfalls hervorragend vertreten. Sechsmal treten die Preußen noch in der Fremde an. In Köln, Rödinghausen, Bocholt, Kaan-Marienborn, Düren und Wuppertal. Zeit genug also, um gegenüber der Alemannia aufzuholen. Und mit der Aussicht auf die Meisterschaft, aber auch auf die hervorragende Stimmung im Block stehen die Chancen nicht schlecht. „Ich bin mir sogar ganz sicher, dass es in den nächsten Wochen noch etwas mehr werden“, sagt auch Hildmann.

Die Spieler genießen den Support sichtlich. Unvergessen die Jubeltrauben nach dem Last-Second-Sieg in Wattenscheid im November, auch am Sonntag in Gladbach explodierte die Masse auf den Rängen förmlich, als die Mannschaft nach dem Abpfiff zur obligatorischen Feierrunde schritt und einen nach dem anderen Schlachtgesang aufsaugte. „Das waren Emotionen pur, die Zuschauer tragen uns, das ist einfach Weltklasse“, sagte etwa Yassine Bouchama. Der 25-Jährige hat in seiner Laufbahn bislang eher für kleinere Clubs (FC Kray, Phönix Lübeck, VfB Homberg) gespielt und kannte solche Ausmaße nicht. „Viele sagen, dass das auch mit Druck verbunden ist. Aber mir gibt es ein positives Gefühl. Wir wissen, dass alle zusammenhalten. Wir sind ein Team, auch die Fans gehören dazu. Und wir haben ein Ziel.“

22. Spieltag, Saison 2022/23: Borussia Mönchengladbach II - Preußen Münster Der SC Preußen Münster war am 22. Spieltag zu Gast bei Borussia Mönchengladbach II. Hier ist Thomas Kok im Duell mit Ryan Naderi. Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab gegen Italiano Foto: Jürgen Peperhowe Und da wurde Torwart Max Schulze Niehus überwundern: Ryan Naderi trifft zum zwischenzeitlichen 1:0 für Mönchengladbach. Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder vor Ryan Naderi Foto: Jürgen Peperhowe Ausgleich für den SCP! Nicolai Remberg trifft für die Münsteraner zum 1:1. Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten im Duell gegen Noah Andreas Foto: Jürgen Peperhowe Marvin Benjamins im Duell mit Borges Sanchez Foto: Jürgen Peperhowe Benjamins setzt sich gegen Tom Gaal durch. Foto: Jürgen Peperhowe Torjubel in schwarz: Gerrit Wegkamp dreht nach seinem Treffer zum 2:1 jubelnd ab. Foto: Jürgen Peperhowe Nach Spielschluss Thomas Kok und Marc Lorenz mit ihren Mitspielern den Auswärtssieg. Foto: Jürgen Peperhowe Jubel auch bei Trainer Sascha Hildmann Foto: Jürgen Peperhowe Der SC Preußen Münster feiert den Auswärtssieg in Mönchengladbach. Foto: Jürgen Peperhowe Sportdirektor Peter Niemeyer Foto: Jürgen Peperhowe Zusammen mit den Fans feierten die Spieler nach Spielschluss. Foto: Jürgen Peperhowe Foto: Jürgen Peperhowe Zahlreiche Fans sind von Münster aus mit nach Mönchengladbach gereist. Foto: Jürgen Peperhowe

„Fast jedes Spiel ein Heimspiel“

Kaum auszudenken, was los ist, wenn der SCP irgendwann im Frühling den Aufstieg außerhalb der Stadtgrenzen klarmachen sollte. „Es ist ja fast jedes Spiel ein Heimspiel, außer vielleicht bei ein paar anderen Traditionsvereinen“, sagt Bouchama.

Auch nach Mönchengladbach wurden die Preußen zahlreich begleitet. Foto: Jürgen Peperhowe

In den bisherigen elf Auswärtsbegegnungen waren die Preußen nur in Aachen klar in der Minderzahl, in Oberhausen mag es sich die Waage gehalten haben. Wohl kaum Zufall, dass es genau hier einzigen Niederlagen gab. Alle anderen neun Spiele gewann Münster mit hoher dreistelliger oder sogar vierstelliger Fanzahl im Rücken.