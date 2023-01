Vor dem Trainingsstart: Nur bei einem Preußen fehlt noch das letzte Wort

Keine so schlechte Quote: Offensivkraft Darius Ghindovean kommt in seiner Zeit beim SC Preußen auf 20 Regionalliga-Partien und fünf Tore. Sein Verbleib beim Tabellenführer steht allerdings zur Diskussion.

Lange nicht mehr erlebte der SC Preußen Münster so eine ruhige Winterpause. Am 3. Dezember gewann der SCP das Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück mit 2:0 und zementierte seine Rolle als Ligaprimus. Dann „chillte“ der Regionalligist der Spielpause entgegen, weil es schon sehr frühzeitig klar war, dass am 10. Dezember in Bocholt nicht gespielt werden würde. Dann wurde es ruhig.