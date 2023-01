Nach Roter Karte im Testspiel: Jetzt ist Ghindoveans Strafmaß bekannt

Die Rote Karte, die sich Darius Ghindovean im Test in Lohne einhandelte, kam bei den Verantwortlichen von Preußen Münster nicht gut an. Hat sie auch Konsequenzen für den Ligabetrieb? Nun ist das Strafmaß für den Mittelfeldspieler bekannt.

Nach dem Tritt von Darius Ghindovean in Lohne gab es noch Tumulte auf dem Rasen.

Mit einem blauen Auge ist Darius Ghindovean nach seiner Roten Karte beim Test in Lohne davongekommen. Er hatte gegen Jannik Zahmel einen Konter unterbunden und dabei hart zugetreten. Doch anders, als zunächst auch die Verantwortlichen von Preußen Münster befürchteten, kommt der 21-Jährige um eine Sperre in der Meisterschaft herum. Schiedsrichter Lennart Wolf formulierte einen beiliegenden Spielbericht offenbar so, dass sich daraus keine Auswirkung auf die Liga ableiten lässt.