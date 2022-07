Münster

Die erste Einheit im Dress von Preußen Münster brachte Dennis Grote schon am Mittwochmorgen hinter sich. Nach einem kleinen Geduldsspiel in den vergangenen Wochen und Monaten ist die Rückkehr des Routiniers perfekt. Direkt nach dem schweißtreibenden Training beantwortete er die Fragen rund um sein Comeback in schwarz-weiß-grün.

Von Thomas Rellmann