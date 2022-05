15 Preußen-Spieler feierten schon mal einen Aufstieg – aber nicht nur sie...

Münster

Wer genau nachzählt, stellt fest: Diese Mannschaft von Preußen Münster weiß, was sie tut. Nicht nur 15 Spieler haben im Senioren-Bereich schon mal einen Aufstieg gefeiert. Auch der Trainer und der Sportchef wissen, wie’s geht. Ob das am Ende hilft: In Kürze sind alle schlauer.

Von Thomas Rellmann