„Ergänzen uns gut“: Wegkamp neben Wooten als Preußen-Modell mit Zukunft?

Taktisch bewegt sich bei Preußen Münster derzeit eine ganze Menge. Die Gegner sollen nicht schon vorher wissen, was sie erwartet. Eine der neuen Optionen war das Zusammenwirken der beiden klassischen Mittelstürmer Andrew Wooten und Gerrit Wegkamp.

Sie können offenbar ganz gut miteinander. Andrew Wooten kniet nach dem Tor zum 2:0 vor Schütze Gerrit Wegkamp nieder. Beide durften in der zweiten Halbzeit gegen Düren gemeinsam in der Spitze ran.

Wenn eine sportliche Talfahrt Chancen mit sich bringt, dann vielleicht die, dass eingefahrene Strukturen aufgebrochen oder zumindest überdacht werden. Nun hat Preußen Münster eher ein Tief als eine Krise hinter sich, und alles auf links gedreht hat Trainer Sascha Hildmann auch nicht. Doch neben einigen Systemvariationen hat er nach fünf sieglosen Wochen am Samstag beim schwerfälligen 2:0 über den 1. FC Düren in der zweiten Halbzeit auch erstmals seit sehr langer Zeit wieder zwei klassische gelernte Spitzen gemeinsam in die vorderste Linie geschickt.