„Einfach Spaß gemacht“: Perfekte Preußen-Welt nach Kantersieg in Düsseldorf

Als sich Marc Lorenz den Ball für den Freistoß an der Strafraumgrenze zurecht gelegt hatte, keine acht Minuten waren vorbei, lag etwas in der Luft. Auch für solche Momente wurde der Routinier zum SC Preußen Münster vom Zweitligisten Karlsruher SC zurückgeholt. Als Anführer, als Kapitän, und als Mann für gewisse Augenblicke. Als der 34 Jahre alte Linksfuß den Ball künstlerisch besonders wertvoll in den Winkel gezirkelt hatte, da war das auch ein Startschuss für eine preußische Gala bei Fortuna Düsseldorf II.

Am Ende, als Schiedsrichterin Annika Kost das ungleiche Kräftemessen vor 967 Zuschauerinnen und Zuschauern abpfiff, stand da ein 6:1-Reiseerfolg des neuen, alleinigen Tabellenführers aus Münster. Warum? Weil im gleichen Atemzug der SV Rödinghausen beim 0:1 gegen Aufsteiger 1. FC Bocholt patzte, und die 2:3-Heimniederlage von RW Oberhausen gegen RW Ahlen aus Sicht der Preußen die Piemont-Kirsche auf der Torte war.

Hildmann: „Ich hatte keine Zweifel.“

Nach einigen Wochen mit Niederlagen (Aachen und Oberhausen), Punktverlusten gegen Aufsteiger Kaan-Marienborn (1:1) und dem spielerisch dürftigen 2:0-Erfolg über Düren war das schon ein starkes Stück. Und plötzlich ist die Preußenwelt wieder eine perfekte. Die Konkurrenz schwächelt, Preußen Münster haut dagegen im Düsseldorfer Flinger Broich einen raus und ist voll da: Sechs zu eins.

„Super“, sagte SCP-Coach Sascha Hildmann, als er vom Rödinghauser Ausrutscher erfuhr. Um gleich anzufügen: „Wir bleiben bei unserer Linie und denken von Spiel zu Spiel.“ Inwieweit er Zweifel gehabt hätte an seiner Mannschaft, fegte der 50-Jährige ähnlich konsequent vom Tisch wie seine Spieler die Gastgeber aus Düsseldorf vom Feld gefeudelt hatten. „Ich hatte keine Zweifel, ich weiß, was die Mannschaft abrufen kann. Wir haben die Köpfe in dieser Woche zusammengesteckt, unser Plan war, mit Wucht spielen zu wollen.“

Thomas Kok wieder stark

Wuchtig war das wirklich. Und was sollte man sagen nach einem in dieser Höhe auch verdienten 6:1-Sieg? Münsters Torwart Max Schulze Niehues musste zwei Bälle klären, beim Gegentor zum 1:4 war er machtlos. Das war wenig Arbeit für ihn. Die Abwehr-Dreierkette mit dem starken Thomas Kok räumte alles weg. Im Mittelfeld machten Nicolai Remberg und Marc Lorenz keine Gefangenen. Vorne entpuppten sich Andrew Wooten und Gerrit Wegkamp als doppelte Doppelpacker. Vier Tore von „W&W“ beantworteten für den Augenblick die Frage, ob die Preußen es auch mit zwei klassischen Mittelstürmern gerichtet bekommen. Ja, das geht schon.

Kost kommt ohne Gelbe Karte aus Foto: Annika Kost leitete in Düsseldorf die Partie als Schiedsrichterin. Sie wurde assistiert von Sina Diekmann (Dortmund) und Marcel Benkhoff (Köln). Bemerkenswert war, dass Annika Kost in Münster wohnt, als Schiedsrichterin wird sie bei Holzpfosten Schwerte gelistet. In ihrer Schiedsrichter-Vita wird sie mit fünf Einsätzen in der Frauen-Bundesliga, 55 Partien in der 2. Frauen-Bundesliga und nun vier Regionalliga-Partien im Männer-Bereich geführt. „Das wusste ich nicht, dass die Schiedsrichterin in Münster wohnt. An der Schiedsrichterleistung lag es nicht, dass wir verloren haben“, sagte Fortuna-Coach Nico Michaty. Kost führte die beiden Teams souverän durch die Partie – ohne eine einzige Gelbe Karte. ...

„Es hat einfach richtig, richtig Spaß gemacht“, erklärte Marc Lorenz das vorläufige Ende der Herbst-Tristesse. Und: „Wir waren in der ersten Halbzeit sehr dominant. Außerdem hat Düsseldorf mitgespielt.“ Wobei die Gegenwehr der Hausherren vor der Pause nonexistent war. Vielleicht, weil die Preußen so stark waren, aber auch, weil die „Zwote“ einfach schlecht und ängstlich spielte.

Einzelkritik: Fortuna Düsseldorf II – SC Preußen Münster Foto: Lisa Stetzkamp <strong>Torwart Max Schulze Niehues, Note 2</strong>, hatte praktisch nichts zu tun an alter Wirkungsstätte. Nicht einen Ball musste er vor der Pause klären. Nach dem Wechsel bekam er eine erste „Parade geschenkt“ mit dem Schuss von Niemicz, Schulze Niehues bedankte sich mit einer Flugeinlage. War beim Gegentor machtlos. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Innenverteidiger Niko Koulis, Note 2</strong>, hielt sich in der Dreierkette schadlos, gewann praktisch alle Zweikämpfe, stand immer richtig. Der Ex-Kieler kommt auf Betriebstemperatur, nachdem er wochenlang auf einen Einsatz warten musste. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Innenverteidiger Thomas Kok, Note 2</strong>, freundete sich mit der neuen Position als Abwehrchef offenbar im Eiltempo an. Wann immer er als „Feuerwehrmann“ in einem Zweikampf gebraucht wurde, war Kok zur Stelle. Er kontrollierte zudem den Spielaufbau souverän, wann immer es nötig war. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Innenverteidiger Alexander Hahn, Note 2</strong>, räumte auf, wischte alles weg, in seinem Bereich passierte praktisch nichts, was Hahn nicht kontrollierte. Starker Auftritt. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Mittelfeldspieler Henok Teklab, Note 2,5</strong>, zeigte sich formverbessert, immer anspielbar, bereitete das 3:0 vor, ein steter Gefahrenherd. Tauchte allerdings nach der Pause etwas ab. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Mittelfeldspieler Nicolai Remberg, Note 2</strong>, agierte auf der Achse mit Abwehrchef Kok bärenstark. Als ob er für ein Bewerbungszeugnis in Düsseldorf vorspielen würde. Remberg, wie ihn die Preußen lieben. Zweikampfstark, impulsiv und mit Vorwärtsdrang. Nur ein Torerfolg fehlte ihm noch. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Mittelfeldspieler Dennis Grote, Note 2,5</strong>, agierte in einer vollkommen intakten Preußen-Elf sehr souverän im Mittelfeld, ließ ab und an ein paar Räume offen. Aber das war von Grote deutlich besser als in den letzten Partien. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Mittelfeldspieler Yassine Bouchama, Note 2</strong>, sorgte für viel Unruhe, wo immer er auftauchte. Bouchama passte sich dem guten Gesamtniveau der Preußen an, spielte meistens einen 10er, wich aber auch geschickt auf die Flügel aus. Mit dem Treffer zum 4:0 hatte er seinen Job mehr als nur gemacht und durfte raus. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Mittelfeldspieler Marc Lorenz, Note 1,5</strong>, war praktisch nicht wiederzuerkennen, als ob er in einen Jungbrunnen gehüpft wäre. Sein Treffer zum 1:0 war nicht nur sehenswert, sondern genau die X-Faktor-Situation, die man sich von dem Routinier nach seiner Rückkehr zu den Preußen erhofft hatte. Ein sensationell gefühlvoll getretener Freistoß – der Türöffner zum Sieg der Preußen. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Angreifer Andrew Wooten, Note 1,5</strong>, unterstrich einmal mehr, dass Fußball auch Tagesgeschäft ist. Vor einer Woche ratlos und ohne jeden Effekt – in Düsseldorf „in der Box“ überragend. Wooten hätte sogar einen Hattrick innerhalb von elf Minuten schaffen können, aber sein Doppelpack zum 2:0 führte den SCP endgültig auf die Siegerstraße. War bis zu seiner Auswechselung nicht zu stoppen von der Fortunen-Abwehr. Herausragend. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Angreifer Gerrit Wegkamp, Note 1,5</strong>, präsentierte sich lauffreudig und einsatzstark. Die Doppelspitze mit Wooten funktionierte, weil sich die beiden Mittelstürmer in der Angriffszentrale aus dem Weg gingen, Wegkamp umkurvte den Strafraumspieler Wooten oft geschickt, so kann das mit einer Doppelspitze durchaus beim SCP funktionieren. Belohnte sich am Ende nicht mit einem Torerfolg, sondern gleich mit zwei Treffern. Da war Wooten raus und Wegkamp rückte ein. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Einwechselspieler Thorben Deters, keine Note</strong>, kam nach 69 Minuten für Yassine Bouchama. Seinen Stammplatz ist er vorerst los, konnte zwei, drei Akzente setzen. Wichtig für ihn: Er zeigte, dass er gleich voll da ist. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Einwechselspieler Alexander Langlitz, keine Note</strong>, kam nach 69 Minuten für Henok Teklab, machte das, was zu tun ist bei einer deutlichen Führung. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Einwechselspieler Deniz Bindemann, keine Note</strong>, kam nach 78 Minuten für Andrew Wooten und fügte sich gleich toll ein. Bindemann bereitete das 5:1 von Wegkamp vor und hatte gleich noch den sechsten Treffer auf dem Fuß. Düsseldorf liegt ihm wohl, hier schoss er noch als A-Junior einen Hattrick gegen Düsseldorf II. Ganz wichtige zwölf Einsatzminuten auch für ihn. Foto: Jürgen Peperhowe <strong>Einwechselspieler Dariusz Ghindovean, keine Note</strong>, kam nach 83 Minuten für Dennis Grote. Für ihn zählt auch jede Wettkampfminute, um wieder in die Nähe von weiteren Einsätzen zu kommen. Foto: Jürgen Peperhowe

Trainer Michaty: „Desaströs von uns.“

„Das war desaströs von uns vor der Pause“, befand Fortuna-Coach Nico Michaty. Nach der Pause habe er nur eine Reaktion seiner Mannschaft erwartet, die hatte er gesehen, an ein Erfolgserlebnis hatte er schon in der Halbzeit nicht mehr geglaubt. Und lobte dann die Gäste: „Münster ist einfach nicht unsere Kragenweite. Und Münster wird sich am Ende durchsetzen.“ Sprich die Preußen werden das schaffen mit dem Aufstieg. Der letzte Samstag im Oktober des Jahres 2022 hat diese These jedenfalls unterfüttert.