Ex-Preuße Matarazzo bekommt eine neue Chance in der Bundesliga

Mehmet Kara (Mitte) tritt im Sommer seine erste Stelle als Cheftrainer im Seniorenbereich an. Der Rekordspieler von Preußen Münster, für den 302 Partien im Adler-Trikot geführt werden, übernimmt in der kommenden Saison den Bezirksligisten VfL Kamen. Der ambitionierte Verein ist derzeit Zweiter der Staffel 7 (in der auch der VfL Wolbeck spielt) und hat nur drei Zähler weniger als Spitzenreiter SF Ostinghausen. Kara trainiert schon seit einer ganzen Weile die A-Jugend des Clubs und spielt auch mit 39 Jahren noch eine sehr gute Rolle in der ersten Mannschaft, wie 16 Treffer in 16 Partien belegen – seine aktive Laufbahn dürfte allerdings zur neuen Saison trotzdem enden. Mit eineinhalb Jahren Unterbrechung (SC Paderborn, Genclerbirligi Ankara) kickte der Dribbelkünstler zwischen 2007 und 2018 für den SCP.

Foto: Imago