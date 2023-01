Termin fürs Preußen-Nachholspiel in Bocholt vom Spielleiter fixiert

In der Gigaset-Arena am Hünting in Bocholt soll das Spiel nachgeholt werden.

Anfang Dezember hatte die Staffelleitung der Regionalliga West das Auswärtsspiel von Preußen Münster beim Aufsteiger 1. FC Bocholt abgesagt, jetzt steht der neue Termin für diese Begegnung auch offiziell fest.

Regionalliga-Spielleiter Patrick Zielesny stimmte sich vorab mit den Vereinen und Sicherheitsbehörden ab, dann teilte der Westdeutsche Fußballverband mit, dass Tabellenführer Preußen am Samstag, 25. März, um 14 Uhr in Bocholt gastieren soll. Die Partie findet in der Bocholter „Gigaset Arena am Hünting“ statt.