Nach Oberhausen-Pleite: Preußen-Sieg gegen Aufsteiger Düren Pflicht

Münster

Niederlage in Aachen, Remis gegen den 1. FC Kaan Marienborn, Niederlage in Oberhausen - Preußen Münster muss dringend zurück in die Spur. Gelingt das am Samstag (14 Uhr) zu Hause gegen Aufsteiger 1. FC Düren? Wir tickern voab live.