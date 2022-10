„Etwas Frust ist da“ – Preußen-Reservist Ghindovean wittert Chance

Wenn es nicht gut läuft für eine Mannschaft, glauben Reservisten an ihre Chance und versuchen sich im Training anzubieten. Darius Ghindovean, Mittelfeldspieler von Preußen Münster, hat genau das vor. An einen Weggang denkt er nicht.

Sein erstes und einziges Tor erzielte Darius Ghindovean am ersten Spieltag gegen Wattenscheid.

Es ist ruhig geworden um Darius Ghindovean. Nach einer ordentlichen Rückserie mit 13 Einsätzen und je vier Toren und Vorlagen kommt der Rumäne bei Preußen Münster in dieser Saison kaum in Fahrt. In der Startelf stand er noch gar nicht, sechsmal wurde er immerhin eingewechselt, im Kader fehlte der Mittelfeldakteur aber auch zweimal komplett. Zuletzt schmorte er zweimal 90 Minuten auf der Bank. Doch der Techniker wittert Morgenluft. „Ich gebe Gas, versuche zu helfen. Ob ich spiele, entscheidet der Trainer.“