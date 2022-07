Warten auf das grüne Leibchen: Neue Heimtrikots von Preußen Münster noch nicht angekommen

Kommt das neue Heimtrikot des SC Preußen Münster rechtzeitig zum Saisonstart an? Wie der Verein in Absprache mit Trikothersteller Jako am Abend mitteilte, wird das grüne Jersey am Anfang der nächsten Woche erwartet - von Schwierigkeiten in der Lieferkette spricht derweil keiner.

Zehn Tage vor dem Saisonstart hat der SC Preußen Münster das neue Heimtrikot in grün noch nicht vorliegen. Aber spätestens zu Beginn der nächsten Woche soll geliefert werden. Von einem handfesten Lieferproblem ist von Vereinsseite keine Rede. Wenn das gut geht, ist alles gut. Am 23. Juli im ersten Saisonspiel, gleichzeitig auch eine Heimpartie, gegen die SG Wattenscheid 09, soll weder in den grünen Heimtrikots der Vorsaison noch in der schwarzen oder weißen Ersatz-Variante angetreten werden.

Das Unwort von den weltweit nicht rundlaufenden Lieferketten will keiner hören. Nein, im Suez-Kanal steckt kein gewaltiges Container-Schiff wie die „Ever Given“ fest und blockiert weitere Transportkähne. Die Preußen warten vielmehr auf die wertvolle und schon vor Monaten in Auftrag gegebene Fracht, die nur noch den Weg aus der Türkei ins Westfälische finden muss.

Tagtägliches Interesse bei Fans

„Es ist jetzt kein Sturmlauf der Fans, aber es gibt eine große Neugier auf das Heimtrikot und tatsächlich auch eine tagtägliche Nachfrage“, sagt Medienchef Marcel Weskamp. Trikotausrüster Jako hatte, so die Angaben des Clubs, vor einigen Monaten rechtzeitig das „besondere Heimtrikot“ in Auftrag ­gegeben. Drei, vier Monate Vorlauf inklusive eingeplant.

Dass Hauptsponsor Fiege rechtzeitig für die Brust zusagte, mit Bauunternehmer Gieseke ein Rückenpartner gefunden war, die Stadtwerke auf dem Ärmel und die Bode-Planungsgesellschaft auf der Hose verewigt sind, steht lange fest – das Feld ist bestellt.

Münsters grünes Heim­trikot, von dem es bislang nur eine einzige gut behütete Erlkönig-Version gibt, ist eine Spezialanfertigung mit besonderem Schriftzug im Nacken-Bündchen und einigen Hologrammen. Anders als das weiße Auswärts- und das schwarze Ausweichtrikot ist dieses neue grüne Dress keine schnöde Kaufhaus-Ware. Das Design ist besonders, die Muster auch.

Andrew Wooten trägt das weiße Auswärtstrikot von Preußen Münster. Foto: SCP Pressedient

In der Vorsaison waren die Trikots am Ende nahezu komplett ausverkauft, ein ­rares Gut. „Ich denke, das waren rund 2000 Stück“, blickt Weskamp zurück. Mit einem solchen Ansturm hatte niemand gerechnet.

Ob das nun als Lieferketten-Problematik oder Lieferung im letzten Moment bezeichnet wird – das grüne Heimtrikot ist noch nicht da. Eine vergleichbare Problematik liegt in Block K vor, dieser konnte für den Saisonstart nicht freigegeben werden, weil für die Schließung der Baustelle benötigte Teile noch nicht vorhanden sind.

Mindestens dürften die Trikots mittlerweile fertig­gestellt sein, sonst wäre auch die vom Trikothersteller prognostizierte Lieferung unmöglich. Startet der SCP erfolgreich in die Saison, meldet sich gleich mal an der Tabellenspitze an und spricht im Aufstiegskampf ein lautes Wort mit, genau dann kann der Club wahrscheinlich die nächste Charge direkt anfordern. Das sind die Brandbeschleuniger für den Trikotverkauf. Keine Frage, muss halt nur geliefert werden...

* HINWEIS zu einer Textaktualisierung: Der Verein SC Preußen Münster legt Wert darauf, dass ein in der ersten Textversion erwähnter Lieferengpass aus Sicht des Clubs nicht gegeben sei. Eine offizielle Stellungnahme des Trikotausrüsters Jako liegt nicht vor.