Eine kurze Zeit lang musste Preußen Münster II in der Abstiegsrunde zittern, Ende Mai aber hatte Trainer Kieran Schulze-Marmeling Gewissheit – sein Team wird auch in der kommenden Saison in der Oberliga kicken. Gute zwei Monate später nun startet der SCP am Samstag (17 Uhr) zu Hause gegen den TuS Erndtebrück in die neue Runde.

Den Auftakt dürfen die Preußen dank eines Heimspieltauschs daheim erleben. Ein Vorteil?

Gegner Erndtebrück bat die Münsteraner um eine Verlegung, der heimische Rasen sei noch nicht bereit. Für Schulze-Marmeling kein Problem: „Das erste Spiel bei uns an einem Samstagabend – da gibt’s doch wenig Schöneres.“ Der Vorjahresachte der Aufstiegsrunde ist allerdings ein harter Brocken. „Erndtebrück hat eine extrem erfahrene Mannschaft, seit Jahren eine Konstante der Liga. Das wird direkt eine Prüfung für uns.“

Wie geht‘s dem im Testkick gegen den SC Verl II verletzt ausgewechselten Luca Steinfeldt?

Noch vor der Pause schied der von Regionalligist Lippstadt gekommene Rückkehrer beim 2:1-Erfolg am Samstag aus, verließ den Platz mit einer Verletzung am Sprunggelenk. „Es geht ihm nicht so gut. Das erste Spiel wird er verpassen, vermutlich ist es aber ‚nur‘ eine starke Prellung des Wadenbeins“, erklärte Schulze-Marmeling am Montag. „Luca hat eine besondere Ausstrahlung in jedem Training, wir sind froh, dass er dabei ist. Umso bitterer, dass er jetzt zumindest zum Auftakt ausfällt.“

Preußen-Rückkehrer Luca Steinfeldt (in weiß), hier noch im Trikot des SV Lippstadt, verletzte sich vor dem Saisonstart. Foto: IMAGO / Dünhölter SportPresseFoto

Wie lief die Vorbereitung im Sommer?

„Wir sind ziemlich zufrieden“, sagt Schulze-Marmeling. Acht Testspiele haben seine Mannen in den vergangenen Wochen bestritten, vier Siege gesellen sich zu jeweils zwei Niederlagen und Unentschieden. „Wir sind sehr gut reingekommen, waren bei Woche drei, vier dann am Belastungshöhepunkt. Hinten raus waren wir dann wieder gut und erfolgreich“, spricht er den jüngsten Erfolg gegen Verl und das 4:1 beim TuS Hiltrup zwei Tage zuvor an.

Was gibt der Kader her und wie präsentieren sich die Neuzugänge?

Neben einigen Abgängen hat der SCP auch sechs externe Neuzugänge dazubekommen. Neben Steinfeldt kamen Ansumana Nyassi (Borussia Münster), Marvin Kehl (Westfalia Kinderhaus), Keleb Nwubani (Erndtebrück), Luca Tersteeg (VfL Bochum U 19) und Seong-sun You (Holzwickeder SC) an die Hammer Straße. Herausheben will Schulze-Marmeling neben Steinfeldt keinen, „generell merkt man natürlich den Wissensvorsprung bei denjenigen, die schon da waren“, sagt er. Zufrieden sei er auch mit Jakob Korte, Ole Overhoff und Kevin Hardesett, die aus der U 19 hochgezogen wurden.

Wie im Vorjahr führt Marius Mause das Team als Kapitän an, große Teile der Vorbereitung absolvierte er bei der Regionalliga-Truppe. „Er ist seit sechs Jahren hier, die Jungs kennen ihn. Er macht das super“, lobt Schulze-Marmeling seinen Führungsspieler. Unklarheit gibt es bei Neuzugang You, der noch keine Pflichtspiel-Genehmigung von seinem Ex-Club Holzwickeder SC hat. „Wir haben die Hoffnung, dass wir uns da bald irgendwie einig werden. Es kann sein, dass er uns am ersten Spieltag fehlt“, kündigt Schulze-Marmeling an.