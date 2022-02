Preußen-Talent Wensing wechselt nach Freiburg

Der 23. Oktober 2021 wird als der Tag in die persönliche Historie von Jonathan Wensing eingehen, an dem er zum letzten Mal für Preußen Münster gespielt hat. Das Offensivtalent aus der U 19 fällt nach einer Operation an einer Oberschenkelsehne vier bis fünf Monate aus – und wechselt danach im Sommer zum SC Freiburg.

