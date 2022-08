Preußen schließen Kaderplanung ab, Niemeyers Machtwort bei Remberg

Eigentlich ruhte der am Preußenstadion nicht vorhandene See eher still. Rechtsverteidiger Alexander Langlitz machte dem Regionalligisten aus Münster etwas Sorgen, wieder einmal war es eine Schulter, die den Routinier beim 5:0 gegen Bocholt aus dem Spiel nahm. Doch Sportchef Peter Niemeyer nimmt mehr oder weniger deutlich Druck vom Kessel. Bis Ende August wird es für die Position wohl keine Nachverpflichtung geben.

