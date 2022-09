Die Westfälischen Nachrichten verlosen 10x2 Tickets fürs Gipfeltreffen

Erster gegen Zweiter: Preußen Münster empfängt am Samstag (14 Uhr) den SV Rödinghausen zum Regionalliga-Spitzenspiel – und der Zuschauer-Saisonrekord wackelt. Die Westfälischen Nachrichten verlosen 10x2 Karten.

Fällt der Saisonrekord der Preußen im Spitzenspiel gegen den SV Rödinghausen am Samstag? Bianca Gemsa, beim SCP für das Ticketing zuständig, legt sich noch nicht ganz fest. „Wir rechnen mit 8000 bis 9500 Zuschauern“, sagt sie. Die Bestmarke aus dem zweiten Heimspiel gegen Bocholt gilt es zu knacken, da kamen 8099 Menschen in das Stadion.

Bereits am Mittwoch wird allerdings damit gerechnet, dass Block K, der überdachte Stehplatzbereich für Heimfans, sowie die Tribüne ausverkauft sind. Die Gäste aus Rödinghausen, für die extra der komplette Gäste-Block frei gehalten wird, dürften mit bis zu 50 Fans kommen – sie genießen jede Menge Beinfreiheit. 6929, 8099, 6312, 6372 sowie die 3241 Besucher aus dem Zweitrundenspiel gegen Wattenscheid sorgen an der Hammer Straße für bislang 30 953 Zuschauer bei den fünf Heimauftritten dieser Saison.

Im besten Fall dürfte am Samstag dann auch schon der 40 000. Gast gezählt werden. Nicht schlecht. Am Dienstag begann auch der Vorverkauf für das Gastspiel bei Alemannia Aachen (24. September). Die aktive Fanszene hat die Anhängerschaft dazu aufgerufen, sich als Kollektiv für ein einheitliches Bild mit Sitzplatztickets einzudecken.

So gewinnen Sie die Preußen-Karten

Das könnte ein richtiges Spektakel werden, wenn Preußen Münster als Tabellenführer der Regionalliga West am Samstag auf den SV Rödinghausen, den Verfolger Nummer eins, trifft. Und es könnte richtig voll werden, wenn der SCP aufläuft. Wir verlosen 10x2 Stehplatztickets für diese Partie. Bis zu 10 000 Zuschauer werden erwartet, es dürfte richtig Feuer in dieser Partie sein.

Und Sie können mit etwas Glück nach einem Anruf mit von der Partie sein. Die Sieger werden am Donnerstag von uns telefonisch über den Gewinn zweier Karten informiert. Wenn Sie am Gewinnspiel teilnehmen möchten, rufen Sie an unter 01378600525. Nennen Sie das Stichwort „Preußenkarten“, Ihren Namen und Ihre Adresse. Teilnahmeschluss ist Donnerstag, 15. September 2022 um 14 Uhr.

