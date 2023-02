Wann spielt Preußen Münster gegen Alemannia Aachen?

Ansetzung: Preußen Münster - Alemannia Aachen

Preußen Münster - Alemannia Aachen Wettbewerb: Fußball-Regionalliga West 2022/2023

Fußball-Regionalliga West 2022/2023 Spieltag: 21

21 Datum und Uhrzeit: Sonntag, 5. Januar 2023, 14 Uhr

Sonntag, 5. Januar 2023, 14 Uhr Spielort: Preußenstadion, Am Berg Fidel 51, 48153 Münster

Preußenstadion, Am Berg Fidel 51, 48153 Münster Schiedsrichter: Sören Storks (Ramsdorf)

Sören Storks (Ramsdorf) Tickets: Gibt es im Online-Shop von Preußen Münster. Stehplatzkarten kosten zwischen sechs Euro (Kinder) und elf Euro (Vollzahler).

Gibt es im Online-Shop von Preußen Münster. Stehplatzkarten kosten zwischen sechs Euro (Kinder) und elf Euro (Vollzahler). Wetter: In Berg Fidel ist es am Morgen wolkig und die Temperatur liegt bei 5°C. Im weiteren Tagesverlauf gibt es überwiegend blauen Himmel mit vereinzelten Wolken und das Thermometer klettert auf 8°C. (Quelle: wetter.com)

Die Lage vor dem Spiel von Preußen Münster gegen Alemannia Aachen

Preußen Münster: Das letzte Pflichtspiel liegt zwei Monate zurück, damals gewannen die Adlerträger zu Hause mit 2:0 gegen den SC Wiedenbrück. Die Winter-Vorbereitung lief rund, die Preußen gewannen alle vier Testspiele gegen Nord-Regionalligisten. Nach dem 6:1 gegen Werder Bremen II folgten überzeugende Vorstellungen gegen BW Lohne (5:1), SSV Jeddeloh II (4:1) und den VfB Lübeck (3:0). Das Transferfenster war in Münster ein ruhiges, einzig Kevin Schacht verließ die Preußen. Er spielt in der Rückrunde leihweise für den abstiegsbedrohten Südwest-Regionalligisten Eintracht Trier.

Alemannia Aachen: Mit Trainer Fuat Kilic kam Aachen nur schwer ins Rollen, holte aus den ersten elf Spielen nur vier Siege – unter anderem den 4:2-Heimsieg gegen Preußen Münster. Kilic musste seinen Posten Mitte Oktober räumen, Sportdirektor Helge Hohl übernahm zunächst interimsweise und dann fest. Er führte die Alemannia von Platz elf auf drei, blieb in neun Regionalligapartien ungeschlagen (sechs Siege, drei Unentschieden). In der Winter-Vorbereitung gab's vier Siege (gegen FV Haaren, KFC Uerdingen, Siegburger SV und Radomiak Radom), zwei Remis (gegen Lommel SK und Lokomotive Leipzig) und eine Niederlage gegen Gornik Zabrze. Bereits am vergangenen Wochenende startete Aachen ins Jahr 2023, gewann die Regionalligapartie gegen Fortuna Düsseldorf II mit 1:0. Kurios: Die Torhüter Marcel Johnen und Yannik Bangsow wechseln sich in den ersten vier Partien ab, gegen Preußen darf – wie schon gegen Düsseldorf II – Johnen ran. Neu bei der Alemannia sind Ulrich Bapoh (zuvor vereinslos) und Benjamin Hemcke (Viktoria Köln).

Der Kader von Preußen Münster für das Spiel gegen Alemannia Aachen

Preußens Pechvögel Manfred Kwadwo (muskuläre Probleme) und Dennis Daube (Scharlach, leichter Bandscheibenvorfall) fallen weiterhin aus. Außerdem fehlt Thorben Deters (Innenbandriss). Joel Amadi gehört vorerst fest dem Kader der Oberliga-Mannschaft an. Marvin Benjamins hingegen rückte aus Preußens Zweiter fest in den Profikader auf.

Preußen Münster gegen Alemannia Aachen – die mögliche Aufstellung

Schulze Niehues – Scherder, Kok, Hahn – Teklab, Remberg, Grote, Lorenz – Bouchama – Wegkamp, Wooten

Der weitere Spielplan für Preußen Münster

Borussia Mönchengladbach II (A/12. Februar, 14 Uhr)

SV Straelen (H/18. Februar, 14 Uhr)

1. FC Köln II (A/25. Februar, 14 Uhr)

SV Lippstadt 08 (H/4. März, 14 Uhr)

SV Rödinghausen (A/11. März, 14 Uhr)

Preußen Münsters Kader für die Regionalliga-Saison 2022/23 Preußen Münsters Kader für die Saison 2022/23 (oben von links): Yassine Bouchama, Nicolai Remberg, Andrew Wooten, Joel Amadi, Niko Koulis, Gerrit Wegkamp, Simon Scherder, Alexander Hahn, Kevin Schacht, Dennis Daube und Noah Kloth. Mitte von links: Sascha Hildmann, Louis Cordes, Carsten Nulle, Tim Geidies, Dennis Grote, Darius Ghindovean, Marc Lorenz, Matthias Sieme, Kira Loose, Cornelius Müller-Rensmann, Helge Dahms und Harald Menzel. Unten von links: Henok Teklab, Manfred Kwadwo, Thomas Kok, Lukas Frenkert, Tom Müller, Max Schulze Niehues, Roman Schabbing, Alexander Langlitz, Deniz Bindemann, Thorben Deters und Shaibou Oubeyapwa. Foto: Jürgen Peperhowe Tom Müller (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Carl Zeiss Jena, Geburtstag: 27.11.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Roman Schabbing (Tor, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 06.02.2002) Foto: Jürgen Peperhowe Max Schulze Niehues (Tor, bei Preußen seit 2011, letzter Verein: Fortuna Düsseldorf II, Geburtstag: 11.11.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Simon Scherder (Abwehr, bei Preußen seit 2006, letzter Verein: Brukteria Dreierwalde, Geburtstag: 02.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Marc Lorenz (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Karlsruher SC, Geburtstag: 18.07.1988) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Langlitz (Abwehr, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: SF Lotte, Geburtstag: 15.02.1991) Foto: Jürgen Peperhowe Niko Koulis (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Holstein Kiel, Geburtstag: 04.05.1999) Foto: Jürgen Peperhowe Lukas Frenkert (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: FC Schalke 04 II, Geburtstag: 19.07.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Noah Kloth (Abwehr, bei Preußen seit 2017, letzter Verein: Borussia Dortmund, Geburtstag: 27.03.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Alexander Hahn (Abwehr, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Viktoria Berlin, Geburtstag: 20.01.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Yassine Bouchama (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfB Homberg, Geburtstag: 28.05.1997) Foto: Jürgen Peperhowe Thomas Kok (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: FK Jerv, Geburtstag: 15.05.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dennis Daube (Mittelfeld, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: KFC Uerdingen, Geburtstag: 11.07.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Darius Ghindovean (Mittelfeld, bei Preußen seit Januar 2022, letzter Verein: MSV Duisburg, Geburtstag: 01.11.2001) Foto: Jürgen Peperhowe Manfred Kwadwo (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Waldhof Mannheim, Geburtstag: 30.05.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Thorben Deters (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: VfB Lübeck, Geburtstag: 20.08.1995) Foto: Jürgen Peperhowe Henok Teklab (Mittelfeld, bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Bayern Alzenau, Geburtstag: 16.11.1998) Foto: Jürgen Peperhowe Dildar Atmaca (Foto rechts, Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Würzburger Kickers, Geburtstag: 17.10.2002) Foto: SCP Dennis Grote (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: Wacker Innsbruck, Geburtstag: 09.08.1986) Foto: Jürgen Peperhowe Nicolai Remberg (Mittelfeld, bei Preußen seit 2018, letzter Verein: Eintracht Rheine, Geburtstag: 19.06.2000) Foto: Jürgen Peperhowe Shaibou Oubeyapwa (Mittelfeld, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: RW Oberhausen, Geburtstag: 27.03.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Andrew Wooten (Angriff, bei Preußen seit 2022, letzter Verein: VfL Osnabrück, Geburtstag: 30.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Gerrit Wegkamp (Angriff, bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Zwickau, Geburtstag: 13.04.1993) Foto: Jürgen Peperhowe Deniz Bindemann (Angriff, bei Preußen seit 2016, letzter Verein: Borussia Münster, Geburtstag: 03.02.2003) Foto: Jürgen Peperhowe Trainer Sascha Hildmann (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: 1. FC Kaiserslautern, Geburtstag: 07.04.1972) Foto: Jürgen Peperhowe Co-Trainer Louis Cordes (bei Preußen seit 2020, letzter Verein: FSV Frankfurt U19, Geburtstag: 17.12.1992) Foto: Jürgen Peperhowe Athletiktrainer Tim Geidies (bei Preußen seit 2013, Geburtstag: 04.09.1989) Foto: Jürgen Peperhowe Torwarttrainer Carsten Nulle (bei Preußen seit 2021, letzter Verein: Selangor FC/Malaysia, Geburtstag: 25.07.1975) Foto: Jürgen Peperhowe Teammanager Harald Menzel (bei Preußen seit 2006, letzter Verein: SG Wattenscheid 09, Geburtstag: 05.06.1964) Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeut Matthias Sieme Foto: Jürgen Peperhowe Physiotherapeutin Kira Loose Foto: Jürgen Peperhowe Mannschaftsarzt Dr. Cornelius Müller-Rensmann Foto: Jürgen Peperhowe Zeugwart Helge Dahms Foto: Jürgen Peperhowe

